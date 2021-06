Abstimmung Für oder gegen das Spital Wattwil: So hat Ihre Gemeinde abgestimmt Die kantonale Vorlage, ob die Erneuerung und der Ausbau des Spitals Wattwil weitergehen sollen, hat viele Bürgerinnen und Bürger im Toggenburg an die Urne gelockt. Hier erfahren Sie, wie das Resultat in den Gemeinden des Wahlkreises aussieht.

Heute entscheidet sich an der Urne, ob das Spital Wattwil fertig gebaut wird. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

In Bütschwil-Ganterschwil gingen 1971 Bürgerinnen und Bürger für die Spitalvorlage an die Urne. Die Stimmbeteiligung lag somit bei 59,1 Prozent.

1207 der Stimmenden legten einen Stimmzettel mit Nein in die Urne. Dies entspricht einem Anteil von 61,2 Prozent. 764 Personen konnten den Plänen der Regierung etwas abgewinnen und legten ein Ja in die Urne. Sie erreichten so einen Stimmanteil von 38,8 Prozent.

Resultat Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil Ja (in %) Nein (in %) Stimmbeteiligung: 59.1 % 0 20 40 60

Mit 66,2 Prozent war die Stimmbeteiligung in Ebnat-Kappel recht hoch. In zahlen ausgedrückt: 2252 Bürgerinnen und Bürger nahmen an der Abstimmung teil.

Die Stimmenden erteilten dem Ansinnen, das Spital Wattwil nicht mehr fertig auszubauen, eine deutliche Abfuhr. 1591 Stimmende, das entspricht einem Anteil von 70,6 Prozent, legten ein Nein in die Urne. 661 Personen, oder 29,4 Prozent der Stimmenden, sagten hingegen Ja.

Resultat Gemeinde Ebnat-Kappel Ja (in %) Nein (in %) Stimmbeteiligung: 66.2 % 0 20 40 60 80

In der Gemeinde Hemberg gingen, wie erwartet, zahlreiche Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an die Urne. Mit 71,4 Prozent ist die Stimmbeteiligung bei der Vorlage um den Ausbau des Spitals Wattwil entsprechend hoch.

Das Resultat in Hemberg ist sehr klar ausgefallen: Mit einer Zwei-Drittels-Mehrheit lehnen die Hembergerinnen und Hemberger die Pläne des Kantons ab. 151 Personen legten ein Ja in die Urne, 302 stimmten dagegen.

Resultat Gemeinde Hemberg Ja (in %) Nein (in %) Stimmbeteiligung: 71.4 % 0 20 40 60

In Kirchberg, der bevölkerungsstärksten Gemeinde im Wahlkreis, gingen 2926 Stimmbürger für diese Vorlage an der Urne. Somit liegt die Stimmbeteiligung bei 57,4 Prozent.

1552 der Stimmenden legten ein Ja in die Urne, 1374 Personen schrieben Nein auf den Stimmzettel. Der Anteil Ja-Stimmen, er entspricht 53 Prozent, ist grösser als derjenigen der Nein-Stimmen (47 Prozent). In Kirchberg wurde die Vorlage also angenommen.

Resultat Gemeinde Kirchberg Ja (in %) Nein (in %) Stimmbeteiligung: 57.4 % 0 10 20 30 40 50

Im Städtli gaben 179 Stimmberechtigte ihre Stimme zur Spitalvorlage ab. Dies entspricht einer Stimmbeteiligung von 58,5 Prozent.

Von den Stimmenden legten 233 ein Ja in die Urne. Dies entspricht einem Anteil von 32,4 Prozent. 67,6 stimmten mit einem Nein gegen die Pläne des Kantons.

Resultat Gemeinde Lichtensteig Ja (in %) Nein (in %) Stimmbeteiligung: 58.5 % 0 20 40 60

632 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Lütisburg äusserten sich zur Frage, ob das Spital Wattwil weiter ausgebaut werden soll. Dies entspricht einer Stimmbeteiligung von 61,2 Prozent.

Von diesen legten 298 Bürgerinnen und Bürger ein Ja in die Urne. Der Anteil der Unterstützer der Regierung beträgt also 47,2 Prozent. 52,8 Prozent, oder 334 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, legten ein Nein in die Urne.

Resultat Gemeinde Lütisburg Ja (in %) Nein (in %) Stimmbeteiligung: 61.2 % 0 10 20 30 40 50

Derzeit liegen noch keine Resultate vor.

Auch in der Gemeinde Neckertal lag die Stimmbeteiligung am Sonntag hoch. 60,4 Prozent der Bürgerinnen und Bürger äusserten sich zur Zukunft des Spitals Wattwil.

Mit einem Anteil von 57,2 Prozent (968 Stimmen) wurde dem Ansinnen der Regierung eine Absage erteilt. 42,8 Prozent (725 Stimmende) kreuzten ein Ja auf dem Stimmzettel an.

Resultat Gemeinde Neckertal Ja (in %) Nein (in %) Stimmbeteiligung: 60.4 % 0 20 40 60

Die Zukunft des Spitals Wattwil lag den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern sehr am Herzen. 1779 Personen gaben eine Stimme ab, die Stimmbeteiligung lag somit bei 66,8 Prozent.

Mit 599 Stimmen – dies entspricht 33,7 Prozent – erreichte das Ja-Lager einen Anteil von rund einem Drittel. 1180 Stimmende (66,3 Prozent) legten ein Nein in die Urne und verwarfen die Pläne der Regierung.

Resultat Gemeinde Nesslau Ja (in %) Nein (in %) Stimmbeteiligung: 66.8 % 0 20 40 60

Die Frage, ob das Spital in Wattwil fertig ausgebaut werden soll, beantworteten 608 Bürgerinnen und Bürger von Oberhelfenschwil. Somit lag die Stimmbeteiligung bei 70.2 Prozent.

40,8 Prozent, oder anders gesagt 248 Bürgerinnen und Bürger, folgten der Regierung und unterstützten dies mit einem Ja. 59,2 Prozent, oder 360 Stimmende, legten ein Nein in die Urne.

Resultat Gemeinde Oberhelfenschwil Ja (in %) Nein (in %) Stimmbeteiligung: 70.2 % 0 20 40 60

Dass die Spitalvorlage vor allem in der Standortgemeinde Wattwil interessiert, war zu erwarten. 3431 Personen äusserten sich an der Urne zum Geschäft, die Stimmbeteiligung lag also bei 62,7 Prozent.

Mit 738 Ja-Stimmen – das wären 21,5 Prozent – blieb der Kreis der Befürworter der Regierungsstrategie klein. 78,5 Prozent der Stimmenden, also 2693 Personen, legten hingegen ein Nein in die Urne und sprachen sich für den weiteren Ausbau des Spitals aus.

Resultat Gemeinde Wattwil Ja (in %) Nein (in %) Stimmbeteiligung: 62.7 % 0 20 40 60 80

In der obersten Gemeinde des Wahlkreises Toggenburg beteiligten sich 1132 Personen an der Abstimmung zum Spital Wattwil. Dies entspricht einer Stimmbeteiligung von 64 Prozent.

Das Resultat der Abstimmung ist eher knapp ausgefallen. 533 Personen, dies entspricht 47,1 Prozent, legten ein Ja in die Urne. 599 Personen, oder 52,9 Prozent der Stimmenden, schrieben Nein auf den Abstimmungszettel.