Abstimmung Keine weitere Fusion im Toggenburg: In Bütschwil-Ganterschwil sind die Gegner einer Vereinigung mit Lütisburg in der Mehrheit Am Sonntag fand in den Gemeinden Lütisburg und Bütschwil-Ganterschwil eine Grundsatzabstimmung statt. Die Bevölkerung konnte sich entscheiden, ob die Behörden ein Vereinigungsverfahrens der beiden Gemeinden einleiten soll.

Blick auf Lütisburg. Bild: Beat Lanzendorfer

1031 Nein- zu 810-Stimmen. So sieht das Abstimmungsresultat in Bütschwil-Ganterschwil aus. Die Stimmbevölkerung der Gemeinde lehnt die Prüfung eines Vereinigungsverfahrens der politischen Gemeinden Bütschwil-Ganterschwil und Lütisburg ab.

Das Ansinnen ist damit vom Tisch, auch wenn die Bevölkerung von Lütisburg gleichzeitig Ja sagt. 359 Ja- zu 241-Nein stimmen lautet das Ergebnis aus Lütisburg.

Die Stimmbeteiligung ist in beiden Gemeinden hoch: In nahmen 58,4 der Stimmbevölkerung an der Grundsatzabstimmung teil, in Bütschwil-Ganterschwil 54,2 Prozent.

Die Initative kam von Lütisburg

Der Anstoss für die Gemeindevereinigung kam vom Gemeinderat sowie der Primarschulgemeinde Lütisburg. Beide Räte waren zur Überzeugung gelangt, dass eine Vereinigung mit der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil, inklusive Inkorporation der Primarschulgemeinde Lütisburg und der Oberstufenschulgemeinde BuGaLu, aus strukturellen und organisatorischen Gründen die sinnvollste und beste Lösung wäre und deshalb angestrebt werden sollte.

Die beiden Gemeindeoberhäupter Karl Brändle (Bütschwil-Ganterschwil) und Imelda Stadler (Lütisburg) hatten sich für ein Ja eingesetzt. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Gemeinderat Bütschwil-Ganterschwil wie auch der Oberstufenschulrat BuGaLu hatten die entsprechenden Anfragen des Gemeinderats Lütisburg positiv beantwortet.

Es war nicht der erste Anlauf

Bereits im Jahr 2016 hatte die Stimmbevölkerung in den beiden Gemeinden die Möglichkeit, über eine vertiefte Prüfung einer Fusion abzustimmen. Damals war zusätzlich die Gemeinde Oberhelfenschwil Teil der Fusionsgedanken.

Anders als heute sagte damals die Bevölkerung in Bütschwil-Ganterschwil und Oberhelfenschwil Ja zum Ansinnen. Vor sechs Jahren lies ein hauchdünnes Nein aus Lütisburg die Pläne scheitern.

