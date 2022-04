ABSTIMMUNG Bis zu 99,4 Prozent Zustimmung: Schon wieder glasklare Verhältnisse in Wattwil an der Urne Anstelle einer Bürgerversammlung wurde der Wattwiler Souverän am Sonntag an die Urne gerufen. Die Ergebnisse fielen deutlich aus. Alle Vorlagen wurden mit über 83 Prozent Zustimmung gutgeheissen. Auch der gleichbleibende Steuerfuss.

In Wattwil wurden die vom Gemeinderat traktandierten Geschäfte alle durchgewinkt. Bild: Martin Lendi

Als die Wattwiler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am letzten Wochenende vor Weihnachten 2021 an die Urne gerufen worden waren, hatten sie sich mit einem rekordverdächtig klaren Ergebnis für den Rückkauf der Spitalimmobilie ausgesprochen. Über 93 Prozent waren damals dafür gewesen.

Etwas mehr als drei Monate später stand gestern der nächste Urnengang an. Denn der Gemeinderat hat auch dieses Jahr wegen der Corona-Nachwehen auf die Durchführung einer Bürgerversammlung verzichtet und die Traktanden an die Urne verschoben. Die Ergebnisse waren in etwa gleich deutlich wie bei der Spital-Abstimmung im Dezember. Unterschiedlich war nur die Stimmbeteiligung: Ging vor Weihnachten fast jeder zweite Stimmberechtigte an die Urne, so konnte sich dieses Mal nicht einmal jeder Fünfte dazu durchringen. Die Stimmbeteiligung lag bei 19,7 Prozent.

Geld für neue Brücke zurückgestellt

Überraschend ist die Deutlichkeit dieser Abstimmungen nicht. Denn keine der Fragen auf dem Abstimmungszettel hatte im Vorfeld für grössere Diskussionen gesorgt. Der Gewinn des Jahres 2021 von gut 1,1 Millionen Franken wurde mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 92,3 Prozent – das sind 995 Ja-Stimmen – wie folgt verteilt: 900000 Franken werden in die Vorfinanzierung für die geplante Fussgängerbrücke bei der Markthalle gelegt, knapp 227000 Franken der Ausgleichsreserve zugewiesen.

Auch bei Budget 2022 und Steuerfuss gab es keinen Widerstand. Der geplante Verlust von 353000 Franken und der gleichbleibende Steuerfuss von 132 Prozent wurden zwar etwas weniger deutlich, aber immer noch glasklar mit 85,5 Prozent gutgeheissen. Es wurden 927 Ja-Stimmen gezählt.

Im Wahlbüro mussten weniger Stimmen ausgewertet werden als noch im vergangenen Dezember. Bild: Alessandro Della Valle, Keystone

Nur sieben Personen haben das Schulbudget abgelehnt

Gar eine Zustimmungsquote von 99,4 Prozent gab es bei der Schulgemeinde Wattwil-Krinau. So deutlich – mit 1084 Ja-Stimmen – wurde das Budget für das laufende Jahr gutgeheissen. Nur sieben Personen stimmten dagegen. Auf rund 17,7 Millionen Franken beläuft sich das Schulbudget 2022, was rund 40 Prozent des Gesamtaufwandes der politischen Gemeinde ausmacht. Die Jahresrechnung der Schule wurde mit 96,8 Prozent Zustimmung gutgeheissen. 1053 Personen legten ein Ja in die Urne. Die Schulgemeinde hatte im vergangenen Jahr rund 235000 Franken weniger ausgegeben als budgetiert.