Abschussplan noch nicht erfüllt: Hirschjagd dauert bis Ende Jahr

Der Kanton St. Gallen teilt Jagdreviere, in denen regelmässig Rotwild vorkommt und bejagt wird, in Rotwild-Hegegemeinschaften (RHG) ein. Die Jagdreviere im unteren Teil des Thurtals und im Neckertal gehören, wie die Reviere im See und Gaster, der RHG 3 an.

Wie deren Obmann, der Kirchberger René Wunderli, sagte, wurde die Abschussquote für Hirsche im 2019 erfüllt. «Die geforderte Abschussvorgabe von 108 Stück Rotwild konnte in der regulären Jagdzeit vom 15. August bis 15. Dezember leicht übertroffen und erfolgreich mit den resultierenden 111 Stück unfallfrei abgeschlossen werden», sagt René Wunderli.

In den Toggenburger Revieren wurden 28 Tiere gejagt, im Neckertal erlegten die Jäger 14 Tiere. Die Mehrheit, 69 Stück Rotwild, wurde im Gebiet See und Gaster gejagt. In der Statistik nicht aufgeführt wird das Fallwild. (sas)