Abschied «Ich habe nicht den Eindruck, dass ich ‹ausgepredigt› bin»: Pfarrer Rainer Pabst geht in den Ruhestand Seit 2004 ist Rainer Pabst im Pfarramt in Wattwil, nun geht er Ende Februar in Pension. Am Sonntag, 19. Februar, findet der Abschiedsgottesdienst statt.

Pfarrer Rainer Pabst verlässt Wattwil nach fast 20 Jahren. Bild: PD

Rainer Pabst kommt aus Heidelsheim, eine halbe Autostunde von Karlsruhe entfernt. «Wichtig war für mich an diesem Ort die Jugendgruppe mit guten Leitungspersonen», sagt Rainer Pabst. Man hört in den frühen 1970er-Jahren Popmusik auf Spulentonband von Deep Purple bis Jesus Christ Superstar, aber auch «christlichen Pop». Es entsteht eine Clique und bei Rainer Pabst das Interesse für Glaube und Religion. Er geht ins Gymnasium, und schlägt den Weg zur Theologie ein.

Dynamik im Studienurlaub 2010

Jetzt steht Rainer Pabst kurz vor der Pensionierung. Fast 19 Jahre war er in Wattwil, im August 2004 ist er aus Wil thuraufwärts als Nachfolger von Pfarrer Walter Hehli gekommen. Rund 750 Konfirmandinnen und Konfirmanden hat er in seiner Pfarramtszeit begleitet.

Als Höhepunkte seiner Wattwiler Zeit beschreibt er die Dynamik, die rund um seinen Studienurlaub im Jahr 2010 entstanden ist. «Damals ist die Zusammenarbeit mit dem Cevi entstanden, Gesprächskreise, Kidscamp und Kindertage, der Lektorinnendienst», erinnert er sich. «Man will ja nicht einfach so vor sich hin plätschern, sondern in Lebendigkeit und Verbundenheit mit seinem Leben etwas Grösserem dienen.»

In seiner langen Pfarramtszeit hat Rainer Pabst auch viel an Veränderung erlebt. Sein eigener Weg führt vom Studium an der Freien Evangelisch-Theologischen Akademie FETA in Basel, die als eher freikirchliche Ausbildungsstätte gilt, hin zur Landeskirche. Nach einem Abstecher als Pastor in eine Freikirche schliesst er an der Uni Bern die für den landeskirchlichen Dienst zusätzlich notwendigen Theologiesemester ab.

Gewachsene Beziehungen

Was macht Rainer Pabst nun? Im Frühjahr wird er das Pfarrhaus räumen und nach Turbenthal zügeln. Aber: «Ich habe nicht den Eindruck, dass ich ‹ausgepredigt› bin», sagt er lachend. So sind bereits drei Gottesdienstvertretungen im Mittleren Toggenburg abgemacht.

Zunächst steht aber der Abschiedsgottesdienst an. «In den 19 Jahren sind viele Beziehungen mit gemeinsamen Erfahrungen entstanden und gewachsen», steht auf der Einladung. Nochmals soll das, was Rainer Pabst wichtig ist, im Mittelpunkt stehen: gewachsene Verbundenheit im Glauben.

Der Abschiedsgottesdienst findet statt am Sonntag, 19. Februar, um 9.40 Uhr, in der Kirche Wattwil. Das Thema des Gottesdienstes ist «Eine schöne Melodie klingt weiter». Die Predigt wird Rainer Pabst halten. Begleitet wird der Gottesdienst vom Kirchenchor mit Heidi Preisig an der Orgel. Anschliessend gibt es im Foyer einen Apéro. (pd)