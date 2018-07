Kleines Paradies: Abkühlung beim versteckten Wasserfall Selbst viele Einheimische staunen darüber, dass es in Wattwil einen Wasserfall gibt. Ein Besuch an diesem verwunschenen Ort lohnt sich umso mehr, wenn man sich zugleich eine Abkühlung wünscht. Anina Rütsche

Eine wohltuende Erfrischung gibt es derzeit am versteckten Wattwiler Wasserfall, wo der Feldbach zu Tale rauscht. (Bild: Anina Rütsche)

Bereits wenige Schritte abseits der Rickenstrasse wähnt man sich in einer anderen Welt. Da geht es bergauf, weg vom Zentrum Wattwils in den Wald hinein, und schon bald bergab, hinein ins märchenhaft anmutende Tobel, wo der Feldbach zwischen moosbewachsenen Steinen rauscht. Wer diesem Weg folgt, wird nach rund 20 Minuten ein Plätzchen vorfinden, von dem selbst viele Wattwilerinnen und Wattwiler noch nie gehört haben.

Der Bach stürzt dort als beeindruckender Wasserfall zu Tale, und ein Bänklein in der Nähe lädt zum Verweilen ein. Es ist ein verwunschener Ort mitten im Wald, ein Geheimtipp für alle, die sich eine Auszeit vom Alltag gönnen wollen. Besonders lohnenswert ist ein Besuch jetzt im Sommer, dies dank der kühlenden Gischt. Doch auch in den anderen Jahreszeiten hat diese Gegend am Feldbach etwas Bezauberndes.

Viele Wege führen zum Wasserfall

Übrigens führen viele Wege zum Wattwiler Wasserfall, über den der Feldbach vom Steintal nach Wattwil hinunter fliesst und schliesslich in der Thur mündet. Neben dem Naturpfad im Tobel kann auch die befestigte Iberg- und Rumpfstrasse begangen oder befahren werden. Rund einen Kilometer, nachdem man das Spital Wattwil passiert hat, zweigt eine ebenfalls asphaltierte Strasse nach rechts ab.

Ein Wegweiser in der Wiese zeigt hier an, wo man abbiegen muss, um zum Wasserfall zu gelangen. Ab dieser Stelle ist der Zugang ausschliesslich zu Fuss möglich, denn es folgt eine steile Treppe, die sich im Zickzack talwärts windet. Der Tobel- und der Strassenweg zum Wasserfall können natürlich auch als Rundwanderung miteinander kombiniert werden – ein schöner Mittags- oder Feierabendlauf, mit Picknick beispielsweise.

Kleines Paradies: Wasserfall bei Wattwil

Moderne Grillstelle unterhalb der Yburg

Für alle, die länger verweilen und grillieren möchten, gibt es unterwegs mehrere Feuerstellen. Die eine – Version traditionell – liegt an einer lauschigen Stelle nahe des Ortsrands am Bachufer beim Tobelweg. Die andere – Version modern und etwas weiter oben am Hang gelegen – besteht aus einer offenen Hütte mit Trinkwasserbrunnen und ausgebautem, höhenverstellbarem Grill. Sie befindet sich unterhalb der Yburg und eignet sich her­vorragend für Ausflüge mit grösseren Gruppen, da mehrere Tische und Sitzbänke vorhanden sind Zudem steht ein Holzvorrat zur Verfügung und in einem Container lässt sich der Abfall entsorgen.

Kehrt man nach dem Abstecher zum Wasserfall ins Dorf zurück, fühlt man sich überraschend erholt. Gerade so, als habe man sich irgendwo in der Ferne im Urlaub entspannt. Dieses kleine Paradies am Feldbach ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass man nicht ständig in die Ferne schweifen muss, um Neues zu entdecken und sich wie in den Ferien zu fühlen. Das Beste liegt oftmals so nah.

Wo liegt ihr kleines Paradies? Talauf, talab existieren im Toggenburg zahlreiche kleine Paradiese. Die Redaktion des «Toggenburger Tagblatts» beschreibt in dieser Sommerserie die eigenen, welche sind Ihre? Lassen Sie es uns wissen unter facebook.com/toggenburgertagblatt oder per E-Mail an redaktion@toggenburgmedien.ch.