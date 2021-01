Abgewählt «Die Abwahl hat mich sehr betroffen gemacht», Linus Calzaferri, im Herbst nicht wiedergewählter Gemeinderat aus Kirchberg Drei Amtszeiten gehörte der 64-jährige Linus Calzaferri der Kirchberger Exekutive an, im Herbst hat er die Wiederwahl verpasst – mittlerweile hat er sich mit der Situation angefreundet und geniesst die hinzugewonnene Freizeit.

Linus Calzaferri blickt nach vorne und freut sich, dass nun vermehrt Zeit für die Familie und die Hobbys bleibt. Bild: Beat Lanzendorfer

Nach drei Amtszeiten als Kirchberger Gemeinderat hat der 64-jährige Linus Calzaferri eine erneute Wiederwahl im letzten Herbst bei den kommunalen Behördenwahlen verpasst. Er hätte gerne eine vierte Amtszeit angehängt, um begonnene Projekte abzuschliessen, mittlerweile hat er sich mit der Situation aber längst angefreundet und kann der hinzugewonnenen Freizeit nur Positives abgewinnen.

Behördenmitglieder müssen oft eine bittere Pille schlucken

Er hat sich bestimmt Gedanken darüber gemacht, weshalb er nicht wiedergewählt worden ist. Was sind nach seiner Meinung die Gründe? «Die falschen Aussagen aufgrund von Gerüchten im Vorfeld der Wahlen waren sicher nicht förderlich. Oft bleibt den Behördenmitgliedern aber nichts anderes übrig, als die bittere Pille zu schlucken, weil das Amtsgeheimnis eine Richtigstellung nicht erlaubt.»

Das alles hätte ihn sehr nachdenklich gestimmt. Und ja: «Die Abwahl hat mich sehr betroffen gemacht.»

Er sei in Gesprächen mit der Bevölkerung aber auf viel Wohlwollen gestossen, weshalb er jetzt gut mit der Situation umgehen könne. Und dann sei es wohl auch so, dass er Mitglied in Kommissionen war, in denen es keine Lorbeeren zu gewinnen gab. Vieles sei nicht falsch, was er während der zwölf Jahre zusammen mit den anderen Gemeinderäten erreicht habe.

«Die neu ‹geschenkte› Zeit ist sehr wertvoll. Ich werde vermehrt schöne Momente zusammen mit meiner Ehefrau Elisabeth in der geliebten Natur verbringen.»

Sollte Elisabeth für einmal keine Zeit haben, findet sich bestimmt jemand, der Linus Calzaferri begleiten wird. Als vierfacher Vater und mittlerweile neunfacher Grossvater – das zehnte Enkelkind ist unterwegs – läuft bei Calzaferris immer etwas. «Und natürlich darf meine Hündin Ayscha auch nicht fehlen», sagt er lachend.

Und Langeweile kommt sowieso nicht auf. Der Schreinermeister und Berufsschullehrer wird sich als Mitglied der Blechharmonie Kirchberg, der Jagdgesellschaft Gähwil sowie als Präsident der Vereina Kirchberg weiterhin in mehreren Funktionen für seine Heimatgemeinde einsetzen.

Viele Projekte angestossen und realisiert

«Das Interesse an unserer schönen Gemeinde und die Möglichkeit, aktiv mitzuwirken, haben mich dazu bewogen, mich vor zwölf Jahren für das Amt zur Verfügung zu stellen», sagt Calzaferri auf die Frage, weshalb er sich im Jahre 2008 als Gemeinderatskandidat aufstellen liess.

Obwohl das Ende dann etwas unerwartet kam, blickt er auf zwölf schöne Jahre zurück. «Für mich waren vor allem die Aufgaben prägend, die ich als Präsident der Kommission für Kultur, Freizeit und Sport übernehmen durfte.»

Er erwähnt den Jubiläumsanlass «100 Jahre Kaisermanöver» im Jahr 2012, Freiwilligenanlässe, Jungbürgerfeiern, die Verabschiedung des langjährigen Gemeindepräsidenten Christoph Häne oder die Neugestaltung der Bibliothek und Ludothek in der ehemaligen Polstermöbelfabrik Strässle.

Darüber hinaus gab es auch Projekte, welche in seiner Funktion als Mitglied der Baukommission nicht einfach zu handhaben waren. «Die Tätigkeiten als Präsident der Begleitkommission beim Generellen Bachsanierungskonzept waren eine prägende, interessante, aber nicht ganz einfache Aufgabe.» Dieses würde die Gemeinde auch in den kommenden Jahren noch beschäftigen.

Er konnte immer wieder positive Impulse setzen

Zudem hätte er in seiner Funktion als Gemeinderat immer wieder Gelegenheit gehabt, positive Impulse zu setzen, um ein Projekt voranzubringen und den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu entsprechen.

«Das hat mir gefallen und erfüllte mich mit Freude.» Gab es auch Projekte, die er gerne noch abgeschlossen hätte? «Leider habe ich nicht mehr die Möglichkeit, am Schulraumprojekt Sonnenhof aktiv mitzuwirken. Für dieses Projekt habe ich mich während der ganzen Amtszeit mit viel Herzblut eingesetzt.»

Auch die Bachsanierungsprojekte seien nicht nach seinen Vorstellungen vorangekommen. «Ich hoffe sehr, dass diese realisiert werden können, bevor ein massives Unwetter ein unmittelbares Handeln erzwingt.»

Als Gemeinderat müsse man halt auch lernen, dass Projekte sehr viel Zeit in Anspruch nehmen könnten. Unter dem Strich möchte er die Zeit im Gemeinderat aber keineswegs missen: «Ich habe viel Schönes erlebt, die positiven Aspekte überwiegen bei weitem.»