Abbruch Als der Dorfschmied nicht mehr mit seiner Ehefrau redete und die Clientis Bank Toggenburg noch Spar- und Leihkasse Kirchberg hiess In diesen Tagen wird der ehemalige Hauptsitz des Kirchberger Finanzinstitutes abgebrochen. Ein Blick in die Geschichte des Hauses bringt auch Amüsantes zum Vorschein.

In den vergangenen Tagen wurde das Haus an der Gähwilerstrasse 9 abgebrochen. Nun folgt der ehemalige Hauptsitz der Clientis Bank Toggenburg (Mitte). Dahinter befindet sich der neue Hauptsitz. Bild: Beat Lanzendorfer

Das Haus an der Gähwilerstrasse 7 in Kirchberg steht seit bald drei Monaten leer. Die Kundinnen und Kunden werden seit Mitte November in den neuen Räumlichkeiten der Clientis Bank Toggenburg in der Zentrumsüberbauung gleich nebenan bedient.

Nun endet mit dem Abbruch des einstigen Hauptsitzes die Geschichte am alten Standort. Begonnen hat sie hier im Jahre 1969, als das Finanzinstitut noch Spar- und Leihkasse Kirchberg hiess. Die Bank selber entstand im Jahre 1911 nach einem Zusammenschluss dreier auf Kirchberger Gemeindegebiet tätigen Geldinstituten. In den Abbruch eingeschlossen ist das Haus in unmittelbarer Nachbarschaft an der Gähwilerstrasse 9.

Ihren jetzigen Namen erhielt die Bank im Jahre 2006, als sie sich mit der Clientis Spargenossenschaft Mosnang zur Clientis Bank Toggenburg AG zusammentat.

Bis 2024 werden zwei weitere Gebäude gebaut

Nachdem am Ende des vergangenen Jahres der neue Volg-Dorfladen seine Türen öffnete, die Bank ihren neuen Hauptsitz bezog und erste Wohneinheiten sowie Ateliers bereits genutzt werden, startet nun die Schlussetappe der Zentrumsüberbauung.

Bis im kommenden Jahr werden die beiden letzten von insgesamt sechs Gebäuden realisiert. Das Investitionsvolumen auf einer Fläche von 5500 Quadratmetern beträgt insgesamt 34,5 Millionen Franken.

Von der Schmiede zur Bank

Dort, wo ab dem Jahr 1969 die Bank ihren Hauptsitz bezog, stand zuvor das Haus von Dorfschmied Germann. Selber dreifacher Vater, durften sich auch die Dorfkinder im Winter bei ihm am Schmiedefeuer aufwärmen oder sogar den Blasebalg betätigen. Eine der Spezialitäten des Dorfschmiedes seien Schuhkratzer gewesen. Die gab es früher, um den Dreck von den Schuhen abzukratzen. War ein solches Teil aus Eisen einmal defekt, hätte die Reparatur bei ihm 30 Rappen gekostet.

In der ehemaligen Dorfschmiede befand sich im rechten Teil des Hauses ein Spezereiladen. 1968 abgebrochen, entstand hier der Hauptsitz der späteren Clientis Bank Toggenburg. Bild: PD

Um die Ehe des Dorfschmiedes sei es nicht immer zum Besten gestanden. Weil der Ehemann gerne einen Sohn gehabt hätte, soll er nach jeder Geburt der drei Töchter ziemlich enttäuscht gewesen sein. Dem Vernehmen nach hätte er dann jeweils zwei Monate nicht mehr mit seiner Ehefrau geredet.

Nebst der Schmiede war im rechten Gebäudeteil des Hauses ein Spezereiladen untergebracht, in dem Petrollampen, offenes Sauerkraut, Seifen und weitere Artikel des täglichen Bedarfs erhältlich waren. Den Laden haben zwei Schwestern geführt.

Zwei Energieversorger schliessen sich zusammen

Später entstand hier das Büro der Energieversorgung Kirchberg (EVK). Nachdem die Energie AG Kirchberg und die Dorfkorporation Bütschwil per 1. Januar 2011 fusionierten, wird die Bevölkerung im unteren Toggenburg seither vom daraus hervorgegangenen Regionalwerk Toggenburg (RWT) mit Wasser, Strom und Kommunikationsdienstleistungen versorgt.

Aber zurück zum Kirchberger Dorfschmied: Weil sich irgendwann abzeichnete, dass es keinen Nachfolger für die Schmiede gibt, hat er das Haus an die EVK verkauft. 1968 ist es dann abgebrochen worden. Auf dem freigewordenen Land entstand das Bankgebäude, das nun 54 Jahre später genauso einem Neubau weichen muss.