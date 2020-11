780 Panels installiert: Solarstrom vom Schulhausdach reicht für 56 Haushalte in Ebnat-Kappel Im Sommer wurde durch die Dorfkorporation Ebnat-Kappel (DKEK) als Bauherrin und Betreiberin auf den Dächern der Neubauten der Schulanlage Wier eine Fotovoltaik-Anlage (FVA) installiert. Seit dem 8.Juli produziert sie erneuerbaren Ebnat-Kappler Solarstrom.

Blick auf die Solaranlagen auf den Dächern der Schulanlage Wier. Bild: PD

Die Anlage ist mit einer Spitzenleistung von 250 kWp die zweitgrösste Anlage in Ebnat-Kappel und kann mit einer Jahresproduktion von durchschnittlich 225‘000 kWh rund 56 Haushalte mit elektrischer Energie versorgen. Insgesamt wurden 780 Panels installiert, wobei sich ein Drittel auf dem Schulhaus und zwei Drittel auf der Turnhalle befinden.

Nicht frei von Nachteilen

Laut Thomas Rütsche, Betriebsleiter der DKEK, konnte die neue Produktionsanlage im Dorf überdurchschnittlich preiswert erstellt werden, da sie zwei wesentliche Vorteile aufweist: Zum einen ist sie relativ gross und zum anderen sind die spezifischen Investitionskosten relativ tief, da sie gleichzeitig mit den Schulhaus-Neubauten erstellt werden konnte.

Anderseits weist er aber auch auf den generellen Nachteil von FVA hin: Konkret in Ebnat-Kappel und ähnlich auch in der übrigen Schweiz werden 56 Prozent des Stroms im Winterhalbjahr verbraucht. Eine FVA produziert aber genau umgekehrt: Nämlich rund 70 Prozent im Sommerhalbjahr. Um diese saisonale Ungleichheit auszugleichen, nützen laut Rütsche auch lokale Akkumulatoren (Batterien) in einzelnen Häusern nichts, wie sie von verschiedenen Kreisen als Lösungsbeitrag für die Energiestrategie 2050 propagiert werden. Der Grund: Diese Speicher können Schwankungen zwischen Produktion und Verbrauch über höchstens ein paar Tage ausgleichen.

Höher als üblich montiert

Im Wissen, dass der Winterstrom viel mehr gefragt ist und deshalb auf dem Markt auch einen höheren Preis erzielt, hat die DKEK entschieden, die Solar-Panels auf dem Schulhausdach etwas steiler und mehr ab Boden montieren zu lassen, damit im Winter der Schnee wegrutschen kann und unterhalb der Panels Platz hat auf dem Dach.

10 Prozent Solarenergie für 40 Franken

Für all jene Ebnat-Kappler, die in einem Mehrfamilienhaus wohnen oder aus welchen anderen Gründen auf ihrem Dach keine eigene FVA installieren können, können trotzdem einen kleineren oder grösseren Teil ihres Stromverbrauchs mit lokalem Solarstrom aus dem Dorf decken. Dazu kann bei der DKEK anstelle von Kernenergie 10 oder 40 Prozent des eigenen Strombedarfs als Solarstrom von der FVA auf der Schulanlage Wier bezogen werden. Dies bedeutet bei einem Durchschnittshaushalt mit einem Stromverbrauch von 4000 kWh/Jahr Mehrkosten von etwa 40 Franken pro Jahr bei 10 Prozent Solarstromanteil oder von 160 Franken bei 40 Prozent Solarstrom.