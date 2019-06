5:1-Sieg über Wattwil: Der FC

Ebnat-Kappel steigt in die 3.Liga auf Die Obertoggenburger nutzen die kapitalen Aussetzer im Wattwiler Defensiv-Verbund eiskalt aus und schaffen die Rückkehr in die 3.Liga. Beat Lanzendorfer

In Feierlaune: Bei den Spielern und Verantwortlichen des FC Ebnat-Kappel herrscht nach dem Aufstieg in die 3.Liga Champagner-Stimmung. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Dank einem 5:1-Erfolg im Direktduell gegen Wattwil Bunt 2a schafft der FC Ebnat-Kappel die Rückkehr in die 3.Liga. Rund 600 Zuschauer verfolgen am Pfingstmontag das Derby auf der Sportanlage Grüenau in Wattwil. Zum Matchwinner für die Obertoggenburger avanciert Claudio Stäheli, der gleich dreimal einnetzt. Die Wattwiler begehen zu viele haarsträubende Fehler in der Defensive, was die Ebnater eiskalt bestrafen.

