40 Feuerwehrleute löschen Maschinenbrand im Bütschwiler Soorpark – Brandursache unklar Am Montagnachmittag rückte die Feuerwehr zu einem Brand in einer Firma im Bütschwiler Soorpark aus. Es entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Im Untergeschoss des Bütschwiler Soorparks geriet eine Maschine in Brand. (Bild: Kapo)

(kapo/rus) Am Montag kurz nach 14.30 Uhr ist in einer Maschine einer Firma im Bütschwiler Soorpark ein Brand ausgebrochen, wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung schreibt. Die Feuerwehr rückte aufgrund einer automatischen Brandmeldung zum Gelände aus. Als die Feuerwehr den Brand in der Maschine im Untergeschoss feststellte, wurden weitere Feuerwehrangehörige alarmiert, welche den Brand rasch unter Kontrolle brachten. Personen wurden keine verletzt, es entstand Sachschaden in momentan unbekannter Höhe.

Im Einsatz standen über 40 Angehörige der örtlichen Feuerwehren sowie mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen und ein Rettungsteam. Die Brandursache ist unklar. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen wurde mit der Brandursachenermittlung beauftragt.