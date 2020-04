2020 soll für die Gemeinde Nesslau ein ruhiges Jahr werden Die Rechnung der Gemeinde Nesslau schliesst mit einem Überschuss, doch eine Steuersenkung ist kein Thema. Am 19. April stimmen die Bürger über Rechnung und Budget an der Urne ab.

Der Verlauf der Untersteigstrasse ist während der Auflagefrist in der Wiese ausgesteckt. Bild: Sabine Camedda

Das Ausserordentlichste an der Rechnung 2019 und dem Budget 2020 der Gemeinde Nesslau ist, dass die Bürger nicht an der Bürgerversammlung darüber abstimmen können, sondern dass dafür ein Urnengang notwendig ist. Dieser findet am Sonntag, 19. April, statt, rund einen Monat später, als die Bürgerversammlung angesetzt worden war.

Gemeindepräsident Kilian Looser. Bild: PD

«Wir haben die Planungen für die grösseren Projekte angestossen, obwohl die Kredite dafür noch nicht erteilt sind», sagt Gemeindepräsident Kilian Looser. So komme es zu keinen Verzögerungen und die beteiligten Partner könnten die Arbeiten der Gemeinde einplanen, sagt er. Bedenken, dass die Bürgerschaft diese Kredite zurückweist, hat der Gemeindepräsident nicht. Diese Arbeiten an den Strassen und der Wasserversorgung müssten so oder so gemacht werden.

Keine aussergewöhnlichen Projekte geplant

Rund 400'000 Franken sieht die Gemeinde für Bau- und Sanierungsarbeiten im Bereich der Strassen vor. Ein grosser Brocken wird die Sanierung der Laaderbrücke und der Gemeindestrasse von der Untersteig bis zur Laaderbrücke sein. Im Zuge der Korrektur des Einlenkers Laaderstrasse und der neuen Erschliessungsstrasse Berstel wird in diesem Abschnitt, entlang der Kantonsstrasse, das Trottoir erneuert. Letzteres Projekt wird durch den Kanton St.Gallen verantwortet, die Gemeinde zahlt aber einen Beitrag von 35 Prozent. Die Pläne dafür liegen derzeit auf.

Weiter saniert die Gemeinde in diesem Jahr die Buebeseggstrasse ab der Kreuzung Königsstrasse. Diese Strassensanierung wird gleichzeitig mit der Sanierung der Hauptleitung der Wasserversorgung vorgenommen. Ferner ist die Sanierung einer ersten Etappe der bestehenden Quelleitung Heidlen im Ijental vorgesehen.

«Wir haben 2020 als ein ruhiges Jahr geplant», sagt Gemeindepräsident Kilian Looser. Die Ausgaben des Gemeindehaushalts bewegen sich im Rahmen des Vorjahres. Das Budget schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 730'000 Franken, der aus der Reserve gedeckt werden soll.

Steuerfuss bleibt bei 125 Prozent

Der Steuerfuss, der im vergangenen Jahr um 14 Prozentpunkte auf 125 Prozent gesenkt worden ist, soll auch für 2020 gelten. Dies, obwohl die Rechnung 2019 um 1,45 Millionen Franken besser abgeschlossen hat als budgetiert.

Kilian Looser führt dies zum einen auf Mehreinnahmen von rund 228'000 Franken bei den Einkommens- und Vermögenssteuern zurück. Zum anderen hat die Bildung rund 395'000 Franken weniger benötigt als voranschlagt. «Wir budgetieren vorsichtig und gehen zudem haushälterisch mit den Mitteln um», sagt der Gemeindepräsident.

Im Jahr 2019 habe die Gemeinde Nesslau vieles umgesetzt, was geplant gewesen war. So konnte eine Kindertagesstätte aufgebaut und im Bereich Strassen einige Sanierungsprojekte realisiert werden. Bei den Wanderwegen hat es aber auch Verzögerungen gegeben, die Arbeiten sollen nun in diesem Jahr ausgeführt werden.

Raumplanung ist auf gutem Weg

Ein Schritt weiter ist Nesslau bezüglich der Ortsplanung. Gemäss Kilian Looser ist der Richtplan erstellt und nun wird die Ortsplanung umgesetzt. Nach einer Informationsveranstaltung zum kommunalen Raumkonzept im September 2019, startet nun das Mitwirkungsverfahren mit der Bevölkerung bezüglich der Auszonungen. Parallel dazu wird die Schutzverordnung revidiert.

«Für den Teil mit dem Kulturgüterschutz ist die Vorprüfung abgeschlossen, bis Ende Jahr soll auch der Teil Naturschutz zur Vorprüfung bereit sein», sagt Kilian Looser. Zudem werde der Gemeindestrassenplan überarbeitet. Hier gebe es noch Nachholbedarf aus der Zeit der Gemeindefusionen. «Wir haben uns entschlossen, so viele Plangrundlagen wie möglich zu digitalisieren. Das ist zwar im Moment aufwendiger, aber wir haben dann eine gute Grundlage für die Zukunft», sagt Kilian Looser.