20 Zivilschützer des Sicherheitsverbunds Gossau auf Einsatz vorbereitet Damit bei einer allfälligen Anfrage eines Alters- oder Pflegeheims keine Zeit verloren gehen würde, haben sich 20 Zivilschützer bereits im Umgang mit Schutzkleidung weitergebildet.

An einem Ausbildungstag lernen Angehörige des Zivilschutzes den korrekten Umgang mit Schutzkleidung. Bild: PD

(pd/rus) Um auf mögliche Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus vorbereitet zu sein, hat der Führungsstab des Sicherheitsverbundes Region Gossau 20 Zivilschützer speziell ausgebildet. In dieser Region sind die Gemeinden Gossau, Waldkirch, Andwil, Flawil und Degersheim zusammengeschlossen.

Die Zivilschützer sind Angehörige des Betreuungsdienstes. Sie wurden im Umgang mit Schutzbekleidung ausgebildet. Ganz konkret haben sie gelernt, wie Atemmasken, Handschuhe und Overalls an- und auszuziehen sind.

Praxistag bei der Spitex geplant

Zusätzlich werden sie einen Praxistag bei der Spitex Flawil absolvieren. Damit will der Sicherheitsverbund vorbereitet sein, falls Alters- oder Pflegeinstitutionen in der Betreuung von Senioren an ihre Grenzen stossen.

Würde es zu einer konkreten Anfrage solcher Institutionen kommen, soll möglichst wenig Zeit verloren gehen, bis ein Unterstützungseinsatz geleistet werden kann. Die Angehörigen des Zivilschutzes müssten sich dann nur noch mit ihrer jeweiligen Aufgabe vertraut machen.

Auch Tixi mit Zivilschützern

Neben Alters- und Pflegeinstitutionen kann auch der Verein Tixi teilweise auf Personal der beiden regionalen Zivilschutzorganisationen Gossau und St.Gallen-Bodensee abstellen. Diese Organisation bietet medizinisch lebensnotwendige Transportfahrten für beeinträchtige und kranke Menschen zwischen Flawil und Rheineck an. Sie hat aufgrund der Corona-Situation personelle Engpässe, welche ab 6. April durch die Zusammenarbeit mit den beiden Zivilschutzorganisationen verringert werden können.

Seit drei Wochen im Einsatz Der Führungsstab des Sicherheitsverbundes Region Gossau ist seit knapp drei Wochen im Einsatz. Seit 18. März betreibt er die regionale Telefonhotline (071 388 32 51), welche Fragen der Bevölkerung im Zusammenhang mit Corona beantwortet. Ebenfalls seit über zwei Wochen ist das Portal für Nachbarschaftshilfe online.