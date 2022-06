2-Takt-Challenge Fun an der Plauschrundfahrt: Das Toggenburg wird für einen Tag Töffli-Mekka der Schweiz Kaiserwetter begleitete am Samstag die elfte Austragung der 2-Takt-Challenge. Während einigen Stunden waren augenfällige Einzelstücke und Raritäten im Obertoggenburg unterwegs.

Über den Blomberg geht’s kurz nach dem Start fernab der Hauptstrasse Richtung Krummenau. Bild: Franz Steiner

OK-Präsident Kevin Rückmar schüttelte am Samstagmorgen ungläubig den Kopf. Einen derartigen Ansturm an Töffli-Freaks und Besucherinnen und Besuchern hat er nicht für möglich gehalten. Ein Riesenspektakel ereignete sich um kurz vor halb zwei beim Bahnhof Ebnat-Kappel, als OK-Mitglied Flix Frey mit zwei Pistolenschüssen rund 400 Töffli-Buebe und Töffli-Meitli mit ihren «Schnäppern» auf die Reise schickte.

Beim grossen Töffli-Park gibt es so einiges zu bestaunen. Bild: Franz Steiner

Die Begeisterung und Leidenschaft der Teilnehmenden war ansteckend. «Eine super Veranstaltung mit einer vor allem landschaftlich sensationellen Strecke», sagte die 36-jährige Melanie Bassanello aus Oberuzwil. «Affegeil, tolli Lüüt, hät Spass gmacht», so der Kommentar von Philipp Diethelm aus Siebnen.

Neue Strecke von 70 km Länge

Nach zehn Ausgaben wagte sich das Organisationskomitee an eine neue Streckenführung. Und die schlug bei den Teilnehmenden richtig ein. Vom Start beim Bahnhof Ebnat-Kappel führte der Weg fernab vom Hauptverkehr das Toggenburg hinauf bis Lisighaus-Wildhaus. Von dort ging's über den Panoramaweg zum Restaurant Älpli in Unterwasser und zurück über den Bendel zum Restaurant Hüsliberg. Der Schlussteil führte über Wattwil zum Start- und Zielort in Ebnat-Kappel.

Einen Postenstempel mussten sich die Fahrerinnen und Fahrer beim Buurebeizli Dergeten in der Nesslauer Laad, beim Restaurant Älpli in Unterwasser und beim «Rössli» Hüsliberg eintragen lassen.

Jury hatte keine leichte Aufgabe

Eine fünfköpfige Jury bewertete die Teilnehmenden und ihre Töffli. Bild: Franz Steiner

Auf dem Festgelände herrschte emsiges Treiben. So gab es eine fünfköpfige Jury, die alle Teilnehmenden mit ihren Töffli bewerteten. Jury-Mitglied Lorenz Schönenberger aus Krummenau sagte:

«Nebst der Originalität wird auf das Gesamtpaket geachtet.»

Den ersten Preis holte sich Marcel Müller aus Wildberg im Zürcher Oberland.

Eine Erinnerung für den Töffli-Nachwuchs von morgen: (von links) Nayla (3 Jahre), Melina (8 Jahre) und Lenny (5 Jahre). Bild: Franz Steiner

Durch das grosse Interesse an dieser Veranstaltung mit zum Teil über 50-jährigen Zweitaktern – wo auch so manche Jugenderinnerung aufgefrischt wurde – entstand mit den Verpflegungsständen und der Partyband Wirbelwind eine richtige Chilbi unter Gleichgesinnten. «Mir sind halt alles chlini Goofe», sagte einer mit einer Krummen im Mundwinkel.

Hatte die erste Ausgabe 2012 mit zehn Helfern und 35 Teilnehmenden gestartet, so hat sich der Anlass mit gut 40 Helfenden gleich auf rund 400 Anmeldungen gesteigert. Die mit der weitesten Anreise kommen aus dem Wallis, dem Bernbiet und dem angrenzenden Ausland, sagte der OK-Präsident.

Töffli-Legende Marcel Büchler hat gut lachen; er konnte der jungen Fahrerin den Schaden beheben. Bild: Franz Steiner

Und auch für Defekte überlässt man nichts dem Zufall. Der Lütisburger Marcel Büchler, der mit zum Teil fast hundertjährigen Töffli aus seinem Museum auf dem Gelände für Aufsehen sorgte, bildete den Schluss der Töffli-Karawane und konnte die kleineren und grösseren Probleme gleich vor Ort reparieren. So waren laut Veranstalter nur drei Fälle bekannt, wo die Töffli irreparablen Schaden hatten.