100 Jahre Landi Nesslau: Von der einstigen Selbsthilfe zum umfassenden Versorger

An der Jubiläums-Genossenschaftsversammlung vom Samstagabend im Nesslauer «Büelen»-Saal konnte Präsident Ernst Metzler von einem «rundum gfreuten Landi-Jahr» berichten. Hervorragende Umsätze, hohe Abschreibungen, ein gutes Ergebnis, ein motiviertes Team und eine ständig grösser werdende Kundenschar bilde das Fundament für den Erfolg der Genossenschaft.

Ernst Scherrer hat, zusammen mit Ehefrau Luzia, die Landi Nesslau während mehr als drei Jahrzenten durch eine wechselvolle Zeit geführt und war massgeblich an der Realisierung des Neubaus, der inklusive Land für 6,4 Millionen Franken erstellt wurde, beteiligt. Ende 2019 wird er die Verantwortung als Geschäftsleiter seinem bisherigen Stellvertreter, Roman Metzler, übergeben. «Dann arbeite ich noch gerne bis zur Pensionierung weiter, kann aber der jüngeren Generation Platz machen.» Aktuell bietet die Landi Nesslau 18 Arbeitsplätze – mit vielen Teilzeitstellen an – was zehn Vollzeitstellen entspricht. Zudem werden zwei Lehrlinge ausgebildet und ab 2020 soll jedes Jahr ein Ausbildungsplatz angeboten werden.

Erstmals eine Frau im Vorstand

Erstmals in der Geschichte der Landi Nesslau wurde mit Barbara Brändle, Windegg, eine Frau in den Vorstand gewählt. Sie ersetzt den nach 30 Jahren zurücktretenden Köbi Wickli, Ennetbühl. Die verbleibenden Vorstandmitglieder, mit Ernst Metzler als Präsident und Oswald Stauffacher, Fridolin Früh und Ernst Schmid wurde für eine weitere Amtsdauer bestätigt.



Peter Bruhin, Gesamtleiter des LV St.Gallen zeigte sich beeindruckt von der Geschichte der Landi Nesslau. «Die Gründer haben mit ihrem Zusammenstehen und dem Genossenschaftsgedanken eine gute Grundlage für den Erfolg gelegt.» Auch der Nesslauer Gemeindepräsident Kilian Looser fand lobende Worte: «Es ist ein wertvolles Unternehmen, die Verantwortlichen sind mit dem Neubau ein Wagnis eingegangen, ihr Mut wurde belohnt.» Abgerundet wurde der Jubiläumsabend mit Auftritten des Jodlerklub Männertreu Nesslau. Passend zum Anlass war auch «De Hundertjöhrig», ein Naturjodel von Willi Valotti, zu hören. (adi)