100. Geburtstag 100 Jahre erleben und 100 Prozent geben: Martha Debrunner aus Nesslau konnte einen runden Geburtstag feiern Am Samstag war Feierstimmung im Alterszentrum Churfirsten in Nesslau: Die Bewohnerin Martha Debrunner konnte ihren 100. Geburtstag feiern. Unter die Gratulanten mischten sich Gemeindepräsident Kilian Looser und weitere Vertreter der Öffentlichkeit.

Blumen für die Jubilarin Martha Debrunner: Die Gratulanten (von links) Kilian Looser, Röbi Schmid und Martin Baumann. Bild: PD

Am Samstag durfte die im Alterszentrum Churfirsten in Nesslau wohnhafte Martha Debrunner ihren 100. Geburtstag im kleinen Kreis gebührend zelebrieren. Die Jubilarin freute sich über den Besuch von Kilian Looser, Nesslauer Gemeindepräsident, Röbi Schmid (evang. Kirchgemeindepräsident) und Martin Baumann (Präsident der Stiftung Alterszentrum Churfirsten).

Mit diesen Besuchen am Samstagmorgen stimmte sich Martha Debrunner auf die Feierlichkeiten am Nachmittag ein, wo es für alle Kaffee und Kuchen gab. Eine Laudatio und Würdigung ihres Lebens erfolgte durch die Geschäftsleiterin, Gabriella Wiss, gemäss dem Motto: «100 Jahre. Ein so hohes Alter zu erreichen, ist die eine, 100 Jahre zu erleben und stets 100 Prozent zu geben, eine ganz andere Geschichte».

Die Jubilarin selbst nahm all die freundlichen Gratulationen mit einem verträumten Lächeln im Kreis ihrer Liebsten entgegen und schien zufrieden und dankbar an ihrem grossen Tag.

Ein Familienmensch, der gerne im Garten arbeitete

Martha Debrunner wurde am 12. Februar 1922 geboren. Bild: PD

Martha Debrunner ist ein «Seerücken-Kind». Sie wurde als erstes von sieben Kindern am 12. Februar 1922 in Unteroppikon auf einem Bauernhof geboren. 1927 zügelte die Familie Bieri nach Dotnacht, wo ihre Eltern ein anderes Bauerngut übernahmen. Dort besuchte sie auch die Schule. Martha war eine aufmerksame und fleissige Schülerin.

Eine Berufslehre konnte sie damals nicht machen und arbeitete, wie damals üblich, im Haushalt von anderen Familien. 1940 bekam «Marteli», wie sie genannt wurde, eine Stelle bei einer Familie, die ein Baugeschäft in Frauenfeld führte. Während neun Jahren führte sie deren Haushalt und besorgte auch den Garten der Familie.

Das Hochzeitspaar Martha und Ernst Debrunner im Jahr 1949. Bild: PD

In Frauenfeld lernte sie ihren Mann, Ernst Debrunner, kennen und lieben. Im Jahr 1949 heiratete das Paar und gründete eine Familie, aus der die beiden Söhne, Urs und Ernst, hervorgingen. Martha ging in der Rolle als Mutter auf und kümmerte sich liebevoll um ihre beiden Buben. Ihr Hobby war der grosse Garten. Als die Söhne älter waren, arbeitete Martha zur Aufbesserung des Familieneinkommens 20 Jahre Teilzeit in einer Teigwarenfabrik in Islikon.

Der Thur entlang flussaufwärts gezogen

Nach dem Tod ihres Ehemanns im Jahr 1986 übernahm Sohn Urs mit seiner Familie das Anwesen in Oberwil. Sohn Ernst kam immer gerne ins Toggenburg, um dem Thurgauer Nebel zu entfliehen. So verwundert es nicht, dass Martha mit Ernst und seiner Familie ins Toggenburg nach Krummenau zog. Zeitlebens hat Martha in der Nähe zur Thur gewohnt und fand im Toggenburg eine zweite Heimat.

2018 war ein Schicksalsjahr für Martha, sie bekam infolge eines Unfalls ein neues Hüftgelenk und hatte danach Unsicherheiten beim Gehen. So waren Martha und ihre Familie froh, dass sie zuerst als Feriengast im Alterszentrum Churfirsten nach dem Spital Aufnahme fand. Ihr gefiel es dort so gut, dass Martha sich zu einem Daueraufenthalt entschloss.

Das Gärtnern, eine der liebsten Tätigkeiten der heute 100-Jährigen. Bild: PD

Beschrieben wird Martha von ihrer Familie als fleissig und hilfsbereit. Sie sei ein absoluter Familienmensch und eine gute Köchin. Martha hat vier Enkel und zwei Urenkel.

Ihr Sohn Ernst sinniert: «Meine Mutter hatte kein einfaches Leben, ohne Luxus, bescheiden sein war die Devise. Sie ist zufrieden mit dem, was sie hat, und macht das Beste daraus. Martha ist auch ein sehr sozialer, empathischer Mensch, der sich immer um viele Menschen bis zu ihrem Tod kümmerte.» (pd/sas)