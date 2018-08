10 Jahre Energie, Geschwindigkeit und Vielfalt Die Rocket Radio Party des Kraftwerk Clubs feiert ihr 10-Jahr-Jubiläum. Zu diesem Zweck wird Star-DJane Tanja La Croix der Partymenge einheizen. Corinne Bischof

DJane Tanja La Croix legt am 10-jährigen Jubiläum von Rocket Radio im Kraftwerk in Krummenau auf. (Bild: PD)

Die Geschichte der traditionellen Rocket Radio Party im Kraftwerk in Krummenau beginnt im Jahr 2001. Eine Gruppe von jungen Männern aus dem oberen Toggenburg organisierte ohne grosse Hintergedanken eine Feier zum 18. Geburtstag im Kraftwerk in Krummenau. Damals begann die Geschichte von zwei jungen Musik- und Partybegeisterten, die das Toggenburger Nachtleben noch für viele Jahre aufmischen würden.

Eine musikalische Zeitreise in die Gegenwart

Patrick Menzi und Matthias Wickli fanden ihre grosse Leidenschaft in der Eventorganisation und gründeten in den Jahren darauf das Label «Cryptic prod.». Sie erschufen Party-Serien, die in grossen Clubs in Zürich, Bern und St. Gallen Anklang fanden. Der andere Teil ihres gemeinsamen Projektes feiert diesen Samstag sein 10-jähriges Bestehen im Kraftwerk in Krummenau. Eine mannshohe, aufblasbare Rakete reisst den Besucher auf eine musikalische Zeitreise von den 50er- durch die 60er- und 70er-Jahre bis ins Jetzt mit. «Rocket Radio» heisst die Veranstaltung, die vor zehn Jahren geboren wurde und seither immer wieder das Kraftwerk beehrte. Die langjährigen Organisatoren Patric Menzi, Sascha Theiler und Roger Theiler können zufrieden auf 10 Jahre «All-Style-Party» im Toggenburg zurückblicken. Seit 2010 findet Rocket Radio alle sechs Monate im Kraftwerk statt – dem Heimclub der drei Organisatoren.

Ein nicht mehr wegzudenkendes Party-Highlight

Rocket Radio steht für eine musikalische Zeitreise durch verschiedene Stile. «Rocket», die Rakete, steht für die Energie und die Geschwindigkeit, «Radio» ist das Symbol für die Vielfältigkeit. Damit hat sich Rocket Radio im vergangenen Jahrzehnt zu einem nicht mehr wegzudenkenden Party-Highlight im Toggenburg entwickelt. Nebst dem treuen einheimischen Publikum, mit dem Rocket Radio steht und fällt, lockt die Veranstaltung auch immer wieder auswärtiges Publikum an.

Ein musikalischer Höhepunkt und «Grill & Chill»

Zur Feier des 10-jährigen Jubiläums tritt aber nicht wie gewohnt Patric Menzi alias Resident DJ Patric Pleasure auf, sondern jemand ganz Besonderes: DJane Tanja La Croix. Die gebürtige St. Gallerin ist schon lange nicht mehr aus der DJ-Szene wegzudenken und bildet ein absolutes Highlight an der diesjährigen Rocket Radio Party. Vermutlich wird die traditionelle Verteilung von Raketenglacés um Mitternacht auch dieses Jahr wieder für Abkühlung sorgen. Speziell zum Jubiläum lädt Rocket Radio schon ab 16.00 Uhr zu «Grill&Chill» ein.