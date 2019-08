Todesfall Ded Gecaj: Strafverfahren wird eingestellt

Der St. Galler Lehrermord beschäftigt die Schweizer Justiz seit mehr als 15 Jahren. Am 11. Januar 1999 erschoss Ded Gecaj im Realschulhaus Engelwies in St. Gallen den Lehrer seiner Tochter. Nach der Tat flüchtete er nach Kosovo. Im Februar darauf wurde er festgenommen. Ein Gericht in Kosovo verurteilte Gecaj wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren. Gecaj wurde nach der Hälfte der Strafe entlassen. Die St.Galler Staatsanwaltschaft forderte die Auslieferung. Nach einem langwierigen Prozess wurde Gecaj am 2. September 2010 an die Schweiz ausgeliefert. Am 19. November 2010 wurde Gecaj leblos in seiner Zelle gefunden. Seine Familie erhob schwere Vorwürfe gegen die Schweiz: Gegen Gecaj sei im Gefängnis Gewalt ausgeübt geworden. Das Bundesgericht entschied mit Urteil vom 23. April, dass der Fall neu aufgerollt werden muss.