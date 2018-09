Tod in der Garage: Innerrhoder Staatsanwalt hat den Fall verschleppt Vor einem Jahr kam die Innerrhoder Staatsanwaltschaft in die Schlagzeilen, weil mehrere Strafverfahren im Zusammenhang mit dem Tod eines Lehrlings verjährten. Nun liegt der Bericht über die Verfahrensführung und die Organisation der Staatsanwaltschaft vor. Der fallführende Staatsanwalt muss den Hut nehmen. Roman Hertler

Ein tödlicher Arbeitsunfall von 2010 beschäftigr die Innerrhoder Behörden bis heute. (Bild: Getty)

Vor einem Jahr verjährte der Fall. 2010 starb ein 17-jähriger Automechatronik-Lehrling in seinem Lehrbetrieb in Appenzell. Die Staatsanwaltschaft leitete umgehend Untersuchungen ein. Der Warenaufzug, in dem sich der Lehrling eingeklemmt hatte, entsprach weder den gesetzlichen Vorschriften noch den Vorgaben der Suva. Das Arbeitsinspektorat hatte den Aufzug mehrfach bemängelt. Darauf reagiert hat niemand. Die Staatsanwaltschaft sollte dann abklären, wer für den Tod des Lehrlings zur Verantwortung zu ziehen wäre. Dazu kam es aber nie. Die Untersuchungen des Staatsanwaltes dauerten über sechseinhalb Jahre. Zu einer Gerichtsverhandlung kam es nie.

Vor allem die Familie des Verstorbenen, die sich beim Staatsanwalt und bei der Standeskommission (Innerrhoder Regierung) immer wieder über den Stand der Ermittlungen erkundigt hatte, war konsterniert. Auch die Standeskommission bedauerte die Verjährung und leitete eine Untersuchung über die Verfahrensführung und die Organisationsstruktur der Staatsanwaltschaft ein. Sie beauftragte den Zuger alt Regierungsrat Hanspeter Uster mit der Abfassung eines Berichts.

Personelle, strukturelle und bauliche Massnahmen

Angekündigt war der Bericht auf das späte Frühjahr 2018, jetzt liegt er vor. Der Bericht kommt zum Schluss, dass der fallführende Staatsanwalt die Strafuntersuchung nicht mit der nötigen Zielstrebigkeit, Planung und Umsicht geführt hat. Hinsichtlich der Organisation der Staatsanwaltschaft werden im Bericht verschiedene Verbesserungsvorschläge gemacht, die insbesondere eine verbesserte Arbeitsweise zum Ziel haben. Auch Änderungen für die Rahmenbedingungen werden gemacht, die gemäss Medienmitteilung der Ratskanzlei grösstenteils bereits eingeleitet seien. Sowohl für die Staatsanwaltschaft als auch für die Gerichte seien neue bauliche Lösungen in Vorbereitung.

Ebenso seien Änderungen im Bereich der Aufsicht über die Staatsanwaltschaft und die Gerichte bereits aufgegleist. Eine entsprechende Gesetzesvorlage werde an der nächsten Grossratssitzung behandelt und soll an der Landsgemeinde 2019 verabschiedet werden. Die Standeskommission kündigt zudem an, die weiteren Emfpehlungen im Bericht von Hanspeter Uster zu prüfen und «allenfalls notwendige Schritte einzuleiten».

Schon vor einem Jahr schloss die Standeskommission personelle Folgen nicht aus. Diese erfolgten mittlerweile. Um für die «bereits eingeleitete Neuorientierung den nötigen Raum zu schaffen, sind die Standeskommission und Staatsanwalt Herbert Brogli übereingekommen, dass dieser bis zum Ende der laufenden Kündigungsfrist all seine amtlichen Funktionen zur Verfügung stellt».