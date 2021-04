Ticker Live aus der Aprilsession des St.Galler Kantonsrats: Kommt es im Streit um Stacheldraht und Tierleid zur Einigung in letzter Minute? Heute beginnt die zweitägige Aprilsession des St.Galler Kantonsparlaments. Die Wahl des Regierungspräsidenten steht bevor, ausserdem behandelt der Rat die Coronahilfe für die Kultur – und entscheidet darüber, ob die hochumstrittene Initiative gegen Stacheldrähte auf Alpweiden nun vors Volk kommt oder nicht.

14:08 Uhr

Marc Mächler, Regierungsrat Bild: Benjamin Manser

Regierungsrat Marc Mächler (FDP) ist als neuer Regierungspräsident gewählt - mit 94 Stimmen. 117 Stimmzettel gingen ein. 101 sind gültig, 16 wurden leer eingelegt, das absolute Mehr liegt bei 51 Stimmen. Kantonsratspräsident Cozzio gratuliert Mächler zur Wahl, der Rat applaudiert.

14:04 Uhr

Das Parlament stimmt dem Rückkommensantrag zu - es gibt nur wenige Gegenstimmen.

14:03 Uhr

Andreas Widmer (CVP) Bild: Benjamin Manser

Andreas Widmer, Fraktionschef von CVP und EVP sowie Geschäftsführer des Bauernverbandes, räumt ein: Die Gegenspieler hätten direkt an einem Tisch einen Weg gesucht. «Natürlich kann man der Meinung sein, dass sich mehr Leute hätten beteiligen müssen.» Doch die Anträge seien ausgelotet, und es habe einen Austausch mit den Fraktionen gegeben. «Derart im stillen Kämmerlein ist das also nicht passiert.»

14:00 Uhr

Meinrad Gschwend (GP) Bild: Benjamin Manser

Namens der Grünen äussert sich Fraktionschef Meinrad Gschwend. Die Initianten hätten keinesfalls Angst vor dem Volk. «Wir sind überzeugt, wenn die Initiative vorgelegt würde, würden wir eine Mehrheit finden.» Aber jetzt liege ein ausgewogener Mittelweg vor.

13:58 Uhr

Karl Güntzel (SVP) Bild: Benjamin Manser

Karl Güntzel (SVP) sagt: «Es gab gute Gründe, keine zweite Kommissionssitzung durchzuführen.» Er selber habe sich dagegen ausgesprochen. «Was hätten wir noch diskutieren sollen?» Der Kompromiss habe vorgelegen, ebenso die Zusicherung der Initianten, in diesem Fall die Initiative zurückzuziehen.

13:55 Uhr

Katrin Schulthess (SP) Bild: Benjamin Manser

Katrin Schulthess (SP) äussert sich nicht kritisch zum Kompromissvorschlag, aber zum Vorgehen: Dass der Kompromiss an der Vorberatenden Kommission vorbei ausgearbeitet worden sei, mute seltsam an. Sie fragt Volkswirtschaftschef Beat Tinner: «Müssen wir uns künftig auf ein solches Vorgehen einstellen?»

13:50 Uhr

Andreas Bisig (GLP). Bild: Benjamin Manser

Andreas Bisig (GLP) kritisiert, der Gegenvorschlag, den das Parlament haarscharf befürwortet habe, sei völlig verwässert gewesen und habe viel zu viele Ausnahmen für die Verwendung von Stacheldrahtzäunen auf Weiden enthalten. «Es ist unsere Verantwortung, durch den Menschen verursachtes Tierleid zu verhindern.» Mit dieser Initiative habe die Diskussion über das Thema erst begonnen. Die GLP werde die Rückkommensanträge und den Kompromiss unterstützen.

13:48 Uhr

Kantonsrätin Heidi Romer-Jud (CVP). Bild: Benjamin Manser

Heidi Romer-Jud äussert sich namens der CVP-EVP-Fraktion: Diese anerkenne die Bereitschaft der beiden Konfliktparteien, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Sie werde darum das Rückkommen unterstützen.

13:45 Uhr

Die Grundsatzkritik eines Teils der SVP bleibt ohne Erfolg: Das Parlament tritt auf die zweite Lesung des Geschäfts ein. Damit kommt nun auch der Rückkommensantrag zur Sprache, der im Kern vorsieht: Stacheldrähte auf den Alpen sollen nur noch bei Rinderweiden erlaubt sein.

13:43 Uhr

Christian Rüegg (SVP) Bild: Benjamin Manser

Christian Rüegg (SVP) – auch er ist Landwirt – stellt die Frage: «Welche Kreise haben hier Angst vor der Volksabstimmung?» Persönlich sei er sehr enttäuscht darüber, «was hier vorgeführt wird». Das sei eines kantonalen Parlaments unwürdig. Die Ankündigung der Initianten, die Initiative zurückzuziehen, falls der Kompromissvorschlag im Parlament durchkomme, gleiche einer Drohung. Die Initiative und auch der Gegenvorschlag seien unnötig.

13:37 Uhr

Hedy Fürer-Ulrich (SVP). Bild: Benjamin Manser

Ein Teil der SVP empfiehlt Nichteintreten: Hedy Fürer-Ulrich spricht sich dagegen aus, dass der Gegenvorschlag nochmals abgeändert werden soll und die Regeln für Stacheldrähte nochmals verschärft werden. Das Parlament habe den Gegenvorschlag schliesslich bereits angenommen, wenn auch knapp. Es gehe nicht, dass Bäuerinnen und Bauern als Tierquäler an den Pranger gestellt würden. «Sind denn die Wildtiere mehr wert als unsere Schafe, Ziegen, Esel? Es kommt mir in letzter Zeit so vor, als würden Wildtiere mehr zählen als Nutztiere.»

13:32 Uhr

Jetzt startet das brisanteste Geschäft des Tages: Das Jagdgesetz. Es geht um die Initiative «Stopp Tierleid» und den Gegenvorschlag der Regierung. Es liegt ein Kompromissvorschlag vor, den die Kommission allerdings nicht mehr beraten konnte.

13:31 Uhr

Nun folgen zweite Lesungen von Gesetzesvorlagen. Das Parlament behandelt zuerst einen Nachtrag zum Steuergesetz, der in der letzten Session heiss diskutiert worden war: Die Bürgerlichen hatten durchgesetzt, dass die Liste der steuerbefreiten Organisationen im Kanton unter die Lupe genommen wird. Organisationen, die sich politisch betätigen, sollen Steuern zahlen müssen. Der Kantonsrat kommt nicht mehr auf diese Diskussion zurück – damit ist das Geschäft durchberaten.

13:28 Uhr

Marc Mächler, Regierungsrat, Vorsteher des Finanzdepartements Bild: Benjamin Manser

Zu den ersten Geschäften der Session gehört die Wahl des Regierungspräsidenten für das Amtsjahr 2021/2022. Vorgeschlagen ist Finanzchef Marc Mächler (FDP). Er soll Gesundheitschef Bruno Damann (CVP) im Juni ablösen. Beide sind seit 2016 Mitglied der Regierung.

Das Wort zum Wahlvorschlag der FDP wird nicht gewünscht. Die Stimmenzählerinnen und -zähler teilen die Stimmzettel aus.

13:19 Uhr

Bruno Cozzio (CVP), Kantonsratspräsident. Bild: Benjamin Manser

Ratspräsident Bruno Cozzio eröffnet die Session mit einigen organisatorischen Informationen. Ob auch die Junisession in der Olma-Halle stattfinden werde, entscheide das Präsidium heute Abend. Es wäre die siebte Session, die «extra muros», also ausserhalb der Pfalz, stattfindet.

13:00 Uhr

Guten Tag! Wir begrüssen Sie zur Februarsession des St.Galler Kantonsparlaments. Die Sitzung startet um 13.15 Uhr – wiederum in der Olma-Halle 2.1. Dies ist bereits die zweite Aprilsession in aussergewöhnlicher Umgebung – ein ganzes Jahr ist es her, seit das Parlament wegen Corona den Kantonsratssaal verlassen hat und auf das Messegelände umgezogen ist. Allzu bald wird sich daran nichts ändern: Auch die Junisession findet voraussichtlich in der Olma-Halle statt.

Das Kantonsparlament bleibt weiterhin im «Olma-Modus»: Wann die Rückkehr in den historischen Kantonsratssaal möglich wird, ist offen. Bild: Benjamin Manser

Die wichtigsten Geschäfte

Die zweitägige Aprilsession beginnt mit Wahlgeschäften. So steht im Juni der Wechsel im Regierungspräsidium bevor: Auf Gesundheitschef Bruno Damann (CVP) soll turnusgemäss Finanzchef Marc Mächler (FDP) folgen.

Ebenfalls am Montagnachmittag wird das Parlament die Coronaunterstützung für den Kulturbereich behandeln. Der Bund hat seine Covid-19-Gesetzgebung für die Kultur angepasst, nun zieht der Kanton nach. Es geht um Finanzhilfen von Bund und Kanton für die St.Galler Kultur im Umfang von rund 30 Millionen Franken. Die vorberatende Kommission beantragt, den finanziellen Schaden von Kulturschaffenden bis zum Betrag von 3470 Franken im Monat zu 100 Prozent und darüberhinausgehende Schäden zu höchstens 80 Prozent zu entschädigen. Die 100-Prozent-Regelung geht über die Vorgabe des Bundes hinaus, der 80 Prozent vorsieht. Auch will die Kommission eine Entschädigung für die St.Galler Stiftsbibliothek.

Zu reden geben könnte auch das Krisenmanagement des Kantons St.Gallen während der ersten Coronawelle: Der Bericht der Staatswirtschaftlichen Kommission legt eine Reihe von Mängeln offen. So sei unter anderem die Rollenverteilung zwischen dem Gesundheitsdepartement und dem kantonalen Führungsstab nicht klar gewesen. Auch sei der kantonale Pandemieplan im Vorfeld der Coronakrise teils «nur mässig oder gar nicht» umgesetzt gewesen. So wurde versäumt, genügend Maskenvorräte anzulegen.

Umstritten sind weiter zwei Strassenbauvorlagen: Die Brücke Luteren auf der Schwägalpstrasse in Ennetbühl sollte gemäss dem ursprünglichen Plan des Baudepartements abgerissen und ersetzt werden. Dagegen gab es Widerstand von den Grünen – sie kritisierten in der letzten Session, die Schutzwürdigkeit der alten Brücke sei nicht genügend abgeklärt worden. Jetzt ist die Regierung zurückgekrebst: Ein aktuelles Gutachten zeige, dass die Brücke schutzwürdig sei. Damit soll die zweite Lesung der Bauvorlage ausgesetzt werden, bis das Projekt überarbeitet ist. Auch die Vorlage für die Augarten-Kreuzung in Uzwil dürfte diskutiert werden.

Am Dienstag geht es unter anderem um die Sonderschulen im Kanton St.Gallen. Vor zwei Jahren hatte der Kanton eine Warteliste für Sprachheilschulplätze einrichten müssen, was intensive politische Diskussionen auslöste. Inzwischen ist das Problem laut Bildungsdepartement behoben. Gemäss einem Auftrag des Parlaments legt die Regierung nun aber einen Gesetzesnachtrag vor, der sicherstellen soll, dass sich das Angebot der Sprachheilschulen kurzfristig erweitern lässt.

Auch diverse parlamentarische Vorstösse werden behandelt. Die SP hat wie angekündigt eine dringliche Motion eingereicht, mit der sie eine sofortige Korrektur bei den Prämienverbilligungen (IPV) verlangt. Die Regierung hatte vor kurzem mitgeteilt, dass der Kanton zuletzt weniger Mittel für die IPV ausgegeben habe als vorgesehen, und dass er den gesetzlichen Mindestbetrag nicht erreicht habe. Die Linke will nun, dass noch im laufenden Jahr nachgebessert wird und nicht erst in den kommenden Jahren. Eine weitere dringliche Motion von Carmen Bruss (SVP) verlangt, dass der Kanton der Bevölkerung kostenlose Corona-Antikörpertests anbietet. Das Parlament muss zunächst über die Dringlichkeit dieser Vorstösse entscheiden.

Zur Diskussion steht ausserdem der Status der Grünliberalen im Parlament: Mit sechs Mitgliedern ist die Gruppe heute zu klein, um eine Fraktion bilden zu können - sieben wären das Minimum. Die GLP ist damit auch von den Kommissionen ausgeschlossen. Sie verlangt nun per Motion einen Beobachterstatus in den Kommissionen. Dieser soll generell für Gruppen ab fünf Mitgliedern gelten.