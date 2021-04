TICKER Live aus der Aprilsession des St.Galler Kantonsrats +++ Der Rat erklärt drei Vorstösse als dringlich, lehnt ein Sparpaket-Moratorium aber ab +++ Viel zu reden gibt der Ausbau der Augarten-Kreuzung in Uzwil Vor zwei Jahren hatte der Kanton eine Warteliste für Sprachheilschulplätze einrichten müssen, was intensive politische Diskussionen auslöste. Gemäss einem Auftrag des Parlaments legt die Regierung nun einen Gesetzesnachtrag vor, der sicherstellen soll, dass sich das Angebot der Sprachheilschulen kurzfristig erweitern lässt.

Damian Gahlinger (SVP).

SVP-Kantonsrat Damian Gahlinger lässt kein gutes Haar an der Vorlage, das Wort «Schildbürgerstreich» reiche nicht mehr aus, die Botschaft sei «eine Katastrophe». Er spricht von einem Projekt, das «unter jeder Würde für die Region» sei. Die Botschaft sei« völlig undurchdacht und veraltet». Die Vorlage berücksichtige das Bevölkerungswachstum nicht, damit einhergehend sei auch die Mobilität gewachsen.

Peter Boppart (CVP).

CVP-Kantonsrat Peter Boppart wählt angesichts der vielen Experten und Ingenieure, die sich «mit viel Herzblut» zu Wort melden, einen moderateren Ton. Mit einer Bauvorlage seien nicht alle Probleme zu lösen. Er wünscht sich eine «intelligente Lichtsignal-Anlage», die einiges lösen könne. «Wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist, werden sie am Ende des Tages mit abgesägten Hosen dastehen.» Er werde auf die Vorlage eintreten: «Wir wollen die Probleme jetzt lösen.»

Ruedi Blumer (SP).

SP-Kantonsrat Ruedi Blumer, auch Zentralpräsident des VCS Verkehrsclub der Schweiz, votiert für Nicht-Eintreten. Die Vorlage löse die Probleme nicht – sie sei schlecht und nicht nachhaltig, sie verschiebe die Probleme nur.

Caroline Bartholet-Schwarzmann (FDP).

Die FDP dankt der Regierung für die Vorlage. Die Gemeindepräsidentin von Niederbüren, FDP-Kantonsrätin Caroline Bartholet-Schwarzmann, spricht von regelmässigen Verkehrsüberlastungen am Morgen und Abend. Die vorliegende «Best-Variante» werde von der Gemeinde mitgetragen.

Josef Gähwiler (SP).

Für Kantonsrat Josef Gähwiler, SP, ist die Augarten-Kreuzung «Teil einer grösseren Problematik». In der Fraktion gebe es mehrere Stimmen, man folge aber argumentativ den Grünen – hier gebe es viel zu viel Verkehr, das Ganze sei «teure Symptombekämpfung». Man müsse Lösungen für die gesamte Verkehrsproblematik suchen. Er beantragt, nicht auf die Vorlage einzutreten.

Franziska Cavelti Häller (GLP).

Die GLP unterstützt den Antrag der Grünen, auf die Vorlage nicht einzutreten, wie Kantonsrätin Franziska Cavelti Häller ausführt. Es sei ein Strassenbauprojekt, «das jedem Verkehrsteilnehmer ein bisschen entgegenkommt,» aber keine grundsätzliche Lösung bringe. Es sei «ein unausgewogenes Projekt für acht Millionen Franken».

Mathias Müller (CVP).

Die CVP/EVP unterstützt Eintreten.« Jetzt geht es ans Umsetzen», sagt CVP-Kantonsrat Mathias Müller. «Es ist ein abgestimmtes Projekt. Sonst droht eine Never-Ending-Story.» Das vorliegende Projekt bringe mindestens eine Entlastung bis 2040. Auch der öffentliche Verkehr werde entlastet.

Guido Wick (GP).

Die Grünen wollen nicht auf das Geschäft eintreten. «Auf dieser Kreuzung bewegt sich im Moment zu viel Verkehr», sagt Kantonsrat Guido Wick. Das Tiefbauamt wolle daher ausbauen, um die Kapazität für den motorisierten Verkehr zu erhöhen, «ein Schritt aus dem letzten Jahrhundert». Das Problem werde damit nicht gelöst. Die SVP-Fraktion will das Geschäft an die Regierung zurückweisen – mit Aufträgen. Die Kreuzung gehöre zu den meistbefahrenen im Kanton, sagt SVP-Kantonsrat Bruno Dudli, selber Anwohner. Er spricht von einem Flaschenhals. Die Regierung solle über eine Unterführung der Hauptverkehrsachse nachdenken und beim Bundesamt für Strassen darauf hinwirken, dass der Autobahnanschluss Uzwil/Oberbüren soweit möglich mit einer – allenfalls doppelten – Kreisverkehrslösung mit Bypässen umgebaut wird. Sollte den Anträgen nicht stattgegeben werden, werde die SVP das Geschäft zurückweisen.

Jetzt geht es um den Kantonsratsbeschluss über die Augarten-Kreuzung beim Autobahn-Anschluss in Uzwil. Dieser Knoten ist verkehrlich stark belastet und es kommt zu Unfällen. Die Gesamtkosten werden mit acht Millionen Franken angegeben und sollen im Rahmen des 17. Strassenbau-Programms umgesetzt werden. Das Vorhaben unterliegt dem fakultativen Finanzreferendum.

Nun folgt die zweite Lesung des Corona-Hilfe für die Kulturschaffenden. Dies geschieht ohne Wortmeldung. Die Vorlage ist in zweiter Lesung durchberaten.

Regierungsrat Marc Mächler.

Die Regierung ist gegen die Dringlichkeit, wie Finanzchef Marc Mächler festhält. Man werde das Haushaltsgleichgewicht in den Kommissionen vor der Junisession noch ausgiebig diskutieren können. Nach diesem Votum wird die Dringlichkeit mit 84 Nein und 27 Ja abgelehnt.

Bettina Surber (SP).

Die FDP bestreitet die Dringlichkeit der SP-Interpellation, die ein Sparpaket-Moratorium verlangt. SP-Kantonsrätin Bettina Surber verteidigt in einer flammenden Rede den Vorstoss. Die Regierung soll sich in Anbetracht des hohen Ertragsüberschusses 2020 äussern, ob sie das Schnüren von Sparpaketen im vorgesehenen Umfang nach wie vor als angezeigt hält. Auch die CVP/EVP-Fraktion bestreitet die Dringlichkeit. Der hohe Ertragsüberschuss werde in der nächsten Zeit «noch dienlich» sein, sagt Kantonsrat Boris Tschirky. SVP-Kantonsrat Sascha Schmid hält fest: «Ein Moratorium ist hier sicher nicht die Lösung.» Auch die Grünliberalen waren gegen das Sparpaket, sagt GLP-Kantonsrätin Franziska Cavelti Häller, bestreitet hier aber die Dringlichkeit.

Die Motion für freiwillige, flächendeckende Antikörpertests zur Ermittlung der Herdenimmunität wird für dringlich erklärt, ebenso die SP-Motion, die mehr Mittel für Prämienverbilligungen verlangt. Auch die Interpellation zur Spitalstrategie. Die Regierung hatte die Dringlichkeit der Vorstösse nicht bestritten.

Ratspräsident Bruno Cozzio läutet die Glocke, die Sitzung beginnt. Das Ratspräsidium hat am Montagabend beschlossen, dass auch die Junisession «extra muros» in der Olma-Halle 2.1 stattfinden wird.

Bruno Cozzio läutet die Sitzung ein.

Guten Tag! Wir begrüssen Sie zum zweiten und letzten Tag der Aprilsession des St.Galler Kantonsparlaments. Die Sitzung startet um 8.30 Uhr – erneut in der Olma-Halle 2.1. Ein ganzes Jahr ist es her, seit das Parlament wegen Corona den Kantonsratssaal verlassen hat und auf das Messegelände umgezogen ist.

Am zweiten und letzten Tag der Aprilsession wird zuerst über die Dringlichkeit von parlamentarischen Vorstössen entschieden - zwei Motionen und zwei Interpellationen. Die SP hat eine dringliche Motion eingereicht, mit der sie eine sofortige Korrektur bei den Prämienverbilligungen (IPV) verlangt. Eine weitere dringliche Motion verlangt, dass der Kanton der Bevölkerung kostenlose Corona-Antikörpertests anbietet.

Ferner stehen die zweiten Lesungen für die Corona-Hilfen für die Kultur, die Beschlüsse über den Umbau des Knotens Augarten in Uzwil und die dritte Bauetappe des Hofs zu Wil auf der Tagesordnung.