Jetzt live: Das St.Galler Kantonsparlament beginnt die Novembersession – Es geht um Finanzen, Energie und Spitäler Der St.Galler Kantonsrat tagt coronabedingt erneut auf dem Olma-Gelände: Diesmal gilt eine generelle Maskenpflicht, auch im Saal – vorgesehen sind drei Sitzungstage.

Der Kantonsrat im Livestream

14:01Uhr

Andreas Broger, CVP Bild: PD

Der Rat behandelt in erster Lesung den Beschluss über den Sonderkredit zur Beteiligung an der Innovationspark AG und zur Gewährung von Betriebsbeiträgen. Kantonsrat Andreas Broger, CVP, berichtet über die Arbeit in der Kommission. In und um die Region St.Gallen soll ein Netzwerk zur Förderung von Innovationen auf höchstem Niveau aufgebaut werden. Als Trägerin wird eine private gemeinnützige Aktiengesellschaft aufgebaut. Der Hauptaktionär ist der Kanton St.Gallen mit einem Anteil von 500'000 Franken und einem à fonds perdu-Beitrag von zehn Millionen Franken als Investitionsbeitrag in den Wirtschaftsstandort Ostschweiz. «Es geht um die Schaffung von Arbeitsplätzen mit hoher Wertschöpfung», sagt Broger. Die vorberatende Kommission sieht eine grosse Chance im Innovationspark - kritisiert wurde einzig der à fonds perdu-Beitrag.

13:52 Uhr

Auch der IV. Nachtrag zum Gemeindegesetz ist inzwischen in zweiter Lesung durchberaten, ebenso der V. Nachtrag zum Gesetz über die Pflegefinanzierung.

13:50 Uhr

Michael Götte, SVP. Bild: Ralph Ribi

Bei der zweiten Lesung zum IV. Nachtrag zum Finanzausgleichsgesetz weist Michael Götte, SVP, namens der vorberatenden Kommission auf zwei fehlerhafte Grafiken sowohl im HSG-Gutachten als auch in der Botschaft der Regierung hin, die aber materiell keine grossen Auswirkungen hätten. Guido Etterlin, SP, ruft zu Sorgfalt beim Zahlenmaterial auf. Das Geschäft ist in zweiter Lesung durchberaten.

13:44 Uhr

Jetzt geht es um die zweite Lesung der Spitalstrategie mit mehreren Vorlagen. Karl Güntzel, SVP, erstattet Bericht über die erste Lesung in der Septembersession. Die vorberatende Kommission hat nicht mehr getagt. Es liegen keine Anträge vor. Das Geschäft ist im Eiltempo ohne Wortmeldung durchberaten.

13:36 Uhr

Ratsmitglied Karl Güntzel, SVP, macht eine allgemeine Bemerkung zum papierlosen Ratsbetrieb, den das Ratspräsidium vorschlägt. Er mahnt, dass selbstverständlich davon ausgegangen werde. Das Präsidium nimmt das Votum zur Kenntnis!

13:34 Uhr

Der Kantonsrat hiess in der Aprilsession 2018 ein Standesbegehren zur kostendeckenden Finanzierung der Kinderspitäler und Kinderkliniken gut. Die Standesinitiative wurde in Bern zwar abgelehnt. Beide Räte beschlossen aber eine Motion, die die materiellen Forderungen des Kantons St.Gallen aufnimmt. Damit gehört der Kanton St.Gallen zu den wenigen Kantonen, deren Anliegen in Bern ab und an gehört werden.

Der Nationalrat will Vermittlungsprovisionen für Wechsel in der Grundversicherung der Krankenkasse einen Riegel schieben. Er will daher entgegen dem Ständerat eine Standesinitiative von St.Gallen umsetzen. Das Geschäft geht daher zurück an den Erstrat – lehnt ihn dieser erneut ab, ist die Standesinitiative vom Tisch.

13:17 Uhr

Guten Tag! Ratspräsident Bruno Cozzio läutet die Glocke - wir begrüssen Sie zur dreitägigen Novembersession des St.Galler Kantonsrates: Es ist bereits die vierte, die «extra muros» in der Olma-Halle 2.1 stattfindet. Und es wird nicht das letzte Mal sein: Die Rückkehr in den Kantonsratssaal ist erst für die Maisession vorgesehen, wie das Ratspräsidium beschlossen hat. Einige wenige Ratsmitglieder müssen der Session coronabedingt fernbleiben: Ihnen wünscht Cozzio einen milden Verlauf der Krankheit. Es gilt eine generelle Maskenpflicht, die nur zum Essen und Trinken aufgehoben ist.

Die wichtigsten Geschäfte

In der dreitägigen Novembersession des St.Galler Kantonsrats stehen spannende Geschäfte an: Unter anderem geht es um die Spitalpolitik, die Ausgaben für das Staatspersonals, die Wirksamkeit des Energiekonzepts und die Abschaffung der Schwarzen Liste für säumige Prämienzahler.

Heute Montag stehen vor allem zweite Lesungen auf dem Plan. Das wichtigste Geschäft: Die Weiterentwicklung der Strategie der St.Galler Spitalverbunde. Nicht mit dabei ist der an Covid-19 erkrankte Regierungspräsident und Gesundheitschef Bruno Damann, der sich in Isolation befindet: Beim Spitalgeschäft springt für ihn Finanzchef Marc Mächler ein; er gehört seit Beginn der Spitaldebatte vor über zwei Jahren dem Lenkungsausschuss an. Die übrigen Geschäfte Damanns vertritt Laura Bucher, Vorsteherin des Departements des Innern.

Bald füllt sich die Olma-Halle 2.1 wieder mit Leben: Diesmal müssen die Ratsmitglieder allerdings auch am Platz Masken tragen. Bild: Benjamin Manser

Die grosse Linie steht fest: Die Landspitäler Altstätten, Flawil, Rorschach und Wattwil werden geschlossen. Grossen Diskussionen werden heute nicht erwartet – wohl aber in den Schlussabstimmungen am Mittwoch. Dann nämlich, wenn die Ratslinke das Ratsreferendum ergreift, um eine Volksabstimmung zu erzwingen. Dazu sind 40 der 120 Stimmen nötig.

In erster und zweiter Lesung behandeln will der Rat den unbestrittenen Kantonsratsbeschluss über den Sonderkredit zur Beteiligung am Innovationspark Ost mit den Standorten St.Gallen und Buchs: 500’000 Franken Aktienkapital sowie zehn Millionen Franken à fonds perdu für die Aufbauphase.

Für Diskussionsstoff sorgen wird auch die Behandlung einer Motion, die die schwarze Liste für säumige Prämienzahler abschaffen will.

Finanzkommission will beim Personal sparen

Morgen Dienstag wird die Budgetdebatte das grosse Thema sein. Im Brennpunkt stehen nicht die Zahlen an sich, sondern die Diskussion über den Personalaufwand. Die Mehrheit der Finanzkommission schlägt vor, 1,7 Millionen aus der Pauschale zu streichen, die der Regierung für den Personalaufwand zur Verfügung steht.

Für Dienstag traktandiert sind auch zwei Energievorlagen, die zu reden geben werden: Das Energiekonzept 2021–2030, das die Halbierung der CO 2 -Emissionen im Vergleich zum Jahr 1990 vorsieht, und das Aufstocken des bereits bewilligten Sonderkredits Förderprogramm Energie 2021–2025 in Höhe von 25 Millionen Franken mit einem Nachtragskredit von 17,2 Millionen Franken.