Pandemie

Wann, wo und wie kann ich mich gegen Corona impfen lassen? Die wichtigsten Fragen und Antworten

In wenigen Wochen könnte in der Schweiz eine Covid-19-Impfung verfügbar sein. Hier erfahren Sie, was die Impfung kostet, wie viele Impfdosen bestellt sind und wem sie zur Verfügung gestellt werden.