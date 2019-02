Thurgauer Ständeratswahl: Die SVP schickt Jakob Stark ins Rennen

Die Thurgauer SVP will den Sitz des zurücktretenden Ständerats Roland Eberle mit dem amtierenden Regierungsrat Jakob Stark verteidigen. Er setzte sich in der parteiinternen Ausmarchung am Dienstagabend gegen Nationalrat Markus Hausammann durch.