Thurgauer Regierung setzt Forderung aus Hefenhofen-Bericht um Die Behörden sollen etwas gegen die Staatsanwaltschaft unternehmen können, wenn diese nichts unternimmt. Die Thurgauer Regierung will im Rahmen der Justizreorganisation eine Empfehlung aus dem Hefenhofen-Bericht umsetzen. Christian Kamm

Die Thurgauer Behörden sollen künftig Beschwerde führen können, wenn sie Strafanzeige einreichen und die Staatsanwaltschaft die Anzeige einstellt. Im Bild: der Hof von Ulrich K. in Hefenhofen. (Bild: Manuel Nagel)

Im Untersuchungsbericht zum Fall Hefenhofen waren Parteirechte für das Veterinäramt in Tierschutzstrafverfahren gefordert worden. Also zum Beispiel die Möglichkeit, Akten einzusehen, an Verhandlungen teilzunehmen oder Rechtsmittel einzulegen. Gestern hat die Regierung eine umfangreiche Vorlage zur Justizreorganisation in die Vernehmlassung geschickt. Dort wurde das Anliegen in Form eines Beschwerderechts gegen Nichtanhandnahme- und Einstellungsverfügungen der Staatsanwaltschaft aufgenommen.

Beschwerderecht für alle Ämter

Dieses Recht soll nicht nur für das Veterinäramt, sondern für alle Ämter gelten. Was im weiteren Verlauf der Beratungen noch zu Diskussionen führen könnte: Für eine Beschwerde muss das vorgesetzte Departement zuerst grünes Licht geben. «Es ist nicht ganz unheikel, wenn ein Amt der Kantonsverwaltung gegen ein anderes Amt, die Staatsanwaltschaft, Beschwerde führt», erläutert Stephan Felber. Der Generalsekretär des Departementes für Justiz und Sicherheit war Mitglied der Arbeitsgruppe, die die Vorlage vorbereitete. Zwar wolle man einem Amt die Möglichkeit geben, sich zu wehren, wenn ein Strafverfahren nicht fortgesetzt wird. «Aber es darf nicht uferlos werden und eskalieren.» Deshalb sei der Passus mit der Bewilligung eingebaut worden. Am Schluss hat also der betreffende Regierungsrat das Sagen.

In Dreier- statt Fünferbesetzung

Auch sonst bietet die Vorlage, die auf den Erfahrungen mit den 2011 vereinheitlichten Prozessordnungen fusst, einigen Diskussionsstoff. So darf man gespannt sein, wie der Vorschlag in der Vernehmlassung ankommen wird, dass Bezirksgerichte generell nur noch in Dreierbesetzung richten. Heute wird bei schweren Strafsachen in Fünferbesetzung geurteilt.

Dreierbesetzung heisst, dass auch ein Berufsrichter und zwei Laienrichter eine schwere Straftat beurteilen könnten, wie Felber bestätigt. Die personelle Zusammensetzung liege in der Kompetenz des Gerichts. Bei sehr grossen Fällen mit vielen Verhandlungstagen sei die Terminfindung mit einem Fünfergremium deutlich schwieriger. «Und die Frage stellt sich schon, ob von Richter vier oder fünf noch viel Neues kommt», gibt Felber zu bedenken. Beim Kanton ist man überzeugt, dass ein Fünfer-Gericht die Qualität der Rechtssprechung kaum steigert. Dazu kommt der Faktor Geld: 100000 Franken Mehrkosten kann die Fünferbesetzung in einem Fall wie «Kümmertshausen» verursachen. Auch das Obergericht tage stets zu dritt, so Felber.

Obergerichtspräsident: Noch zwei Amtszeiten

Apropos Obergericht: Hier ist – Lebensstelle ade – die Einführung einer Amtsdauerbeschränkung von zwei Amtszeiten (acht Jahre) für den Präsidenten geplant. Nicht als Zeichen des Misstrauens, versichert Felber, sondern gemäss Wunsch des Obergerichts selber. Es bestehe das Bedürfnis, sich nach einer gewissen Zeit wieder von der präsidialen Verantwortung entlasten und als einfacher Richter weiterarbeiten zu können. «Das wollen wir ermöglichen.» Zudem kann sich ein gewesener Obergerichtspräsident nach einem Unterbruch erneut zur Wahl stellen.

Handeln will der Kanton schliesslich wegen der Überlastung der Bezirksgerichte aufgrund aufwendiger Fälle. Bis anhin konnten Pensen vorübergehend erhöht oder ausserordentliche Gerichtsschreiber angestellt werden. Neu sollen erfahrene Gerichtsschreiber als ausserordentliche Ersatzmitglieder des Bezirksgerichts zum Einsatz kommen − vom Obergericht eingesetzt und befristet. Das ist nicht ohne Brisanz. Denn Bezirksrichter werden eigentlich vom Volk gewählt.