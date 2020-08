Thurgauer Regierung gibt Entwarnung: Geschützte Arbeitsplätze bleiben trotz Pandemie erhalten Die beiden SP-Kantonsrätinnen Barbara Müller (Münchwilen) und Edith Wohlfender-Oertig (Kreuzlingen) befürchten, dass auch Behinderte aufgrund der Pandemie ihre angepassten Arbeitsplätze verlieren könnten. Das sei nicht der Fall, antwortet der Regierungsrat.

Laut Thurgauer Regierung gelingen dank der Bereitschaft von Arbeitgebern berufliche Integrationen auch während der Coronakrise. Gaetan Bally / KEYSTONE

«Wegen der Coronakrise wird kein einziger geschützter Arbeitsplatz verloren gehen», versichert die Kantonsregierung in der Beantwortung der parlamentarischen Anfrage. Soweit Personen mit einer IV-Rente betroffen seien, nutze die überwiegende Mehrheit eine Tagesstruktur in den 35 Behinderteneinrichtungen im Thurgau. Alle geschützten Arbeitsplätze in diesen Einrichtungen seien während der akuten Phase der Krise vollumfänglich vom Kanton finanziert worden. «Für Menschen mit einer Beeinträchtigung, die eine IV-Rente beziehen, hat die Coronakrise bezüglich ihres Arbeitsplatzes keine Auswirkungen», folgert der Regierungsrat.

Integration: Keine Hinweise auf Verschlechterung

Ausserdem lägen keine Hinweise für eine Verschlechterung der Wiedereingliederung von Menschen mit Behinderung oder chronisch Kranken vor. «Dank der Bereitschaft von Arbeitgebern gelingen berufliche Integrationen auch während der Coronakrise.» Bei Personen mit Behinderung und chronisch Kranken arbeite das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) eng mit der Invalidenversicherung (IV) zusammen. Dieses gemeinsame Wirken habe sich in der Vergangenheit bewährt. Die Beteiligten seien sich der möglicherweise steigenden Zahl von Klienten bewusst und entsprechend vorbereitet.

Dass die beiden Kantonsrätinnen aufgrund der Rezession steigende IV-Rentenansprüche in den Raum stellen, hält die Kantonsregierung für nicht plausibel. «Werden einfache Arbeitsplätze in einer Rezession nicht mehr besetzt, besteht für die betreffende Person keine Erwerbsunfähigkeit.» Hingegen sei eine finanzielle Zusatzbelastung bei der Arbeitslosenversicherung, den Ergänzungsleistungen und bei der Sozialhilfe zu erwarten.