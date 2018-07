Thurgauer Politiker verharmlost Hitler - BDP Schweiz fordert Rauswurf aus der Partei

Thomas Keller ist nicht der erste Ostschweizer, der in den letzten Wochen mit hochumstrittenen Aussagen im Internet schweizweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Der ehemalige St.Galler CVP-Kantonsrat und Mitarbeiter des Thurgauer Baudepartements, Maurus Candrian, ist ebenfalls schon mehrfach mit anstössigen Kommentaren im Internet aufgefallen. «Israel ist ein Terroristenstaat, zehnfach schlimmer als der IS», schrieb er etwa in einem Blog-Eintrag auf Tagesanzeiger.ch. Ein Leser bezichtigte Candrian daraufhin des Antisemitismus. Ein Grossteil der Kommentare wurde anschliessend gelöscht. Für Candrian hatten sie dennoch Folgen. Er wurde als Ressortleiter des Thurgauer Tiefbauamts freigestellt. Am Kern seiner Aussagen hielt der ehemalige Kantonsrat fest. Im Grundsatz stehe er dazu. Schreiben würden er sie so aber nicht mehr, äusserte er sich damals gegenüber tagblatt.ch. Den Vorwurf, er sei Antisemit oder Rassist, liess er nicht gelten. Die Verfehlung im thurgauischen Baudepartement ist nicht die einzige, die Candrian hinnehmen musste. Bereits vor Jahren kostete ein rassistisches «Jubel»-Mail den ehemaligen Kantonsrat die Anstellung im Baudepartements des Kantons St.Gallen.