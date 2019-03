Thurgauer Jackson-Fan über kontroverse Doku: «Michael und sein Name werden in den Schmutz gezogen»

Bei den Radiosendern von CH Media (Radio 24, Radio Argovia, Radio FM1, Radio Melody, Radio Pilatus, und Virgin Radio Switzerland) werden Michael Jacksons Songs im Repertoire der Klassiker gespielt. Bei den Hörerinnen und Hörern kämen die Lieder sehr gut an, viele schätzten das musikalische Werk des Amerikaners, man spiele Jacksons Lieder in regelmässigen Abständen, wie Radioprogrammleiter Sacha Gamper auf Nachfrage sagt. Auch die Radiosender verfolgen die Entwicklungen rund um die TV-Dokumentation genau. Und auch die Boykotte einiger ausländischer Radiosender sind Thema in den Sitzungen. «Ein Verzicht auf die Songs von Michael Jackson kommt für uns momentan jedoch nicht in Frage», sagt Gamper. Dies unter anderem, da die Situation in der Schweiz derzeit nicht dieselbe sei wie im Ausland. Da die Dokumentation im deutschsprachigen Raum noch nicht ausgestrahlt wurde, vermutet Gamper, dürften sich noch nicht so viele Personen damit befasst haben. «Wir haben bisher noch keine negativen Rückmeldungen erhalten.» Der Radioprogrammleiter betont, dass man den Fall jedoch weiterhin im Auge behalten werde und laufend entscheide. «Wir sind in der Regel sehr vorsichtig und beurteilen die Lage zuerst im Team, bevor wir etwas entscheiden. Massnahmen wie Lieder-Boykotte würden wir erst bei eindeutigen Verurteilungen in Betracht ziehen. Im Fall von Michael Jackson ist nichts bewiesen, vorerst sind es erneut nur Mutmassungen.» Trotzdem: Für Radiosender sind negative Schlagzeilen über Musiker nie einfach. «Wir dürfen aber nicht gleich alles überbewerten, sondern müssen die Lage stets im Ganzen betrachten und bei neuen Entwicklungen reagieren», ergänzt Gamper. Dasselbe gilt etwa auch im aktuellen Fall von US-Sänger R. Kelly. Der Amerikaner ist derzeit wegen Missbrauchsvorwürfen in den Medien. «Auch hier schauen wir den Fall genau an. Gibt es Reaktionen? Welche Informationen gelten als sicher? Was ist bewiesen? Und so weiter. Erst dann entscheiden wir, was wir mit den musikalischen Werken der Künstler machen.» (lex)