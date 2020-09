Thurgauer Campingplätze werden mit Anfragen überhäuft, im Alpstein wird französisch gesprochen – die Ostschweiz ist Gewinnerin im Corona-Ferienjahr

Schweizer Hotels im Sommer 2020: Welche Hotels haben die besten Chancen? Diese Frage stellt die Credit Suisse in einer Studie. Eine der Antworten: Die Ostschweiz ist diejenige Region der Schweiz, die am wenigsten von ausländischen Gästen abhängt. Während städtische Regionen in den Sommermonaten einen hohen Anteil an ausländischen Gästen aufweisen – Zürich 70 Prozent, Genf 82 Prozent – liegt dieser Anteil in der Ostschweiz bei maximal 40 Prozent. Damit ist sie weniger betroffen vom Einbruch bei den Logiernächten. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Logiernächte in der Schweiz im März um 62 Prozent eingebrochen. Am stärksten ist der Rückgang mit 69 Prozent in der Region Genf und am geringsten mit 54 Prozent in der Ostschweiz ausgefallen. Da im März nur die zweite Monatshälfte vom Lockdown betroffen war, zeichnet sich im April und Mai ein noch düsteres Bild in allen Schweizer Regionen ab, heisst es in der Studie.