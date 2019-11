Thurgauer Bäckereien unterstützen «Kaffee zum nochmals mitnehmen» - im eigenen Becher oder im Mehrwegsystem

Weg mit Wegwerfen: Mehrweggeschirr ist in Take-Aways auf dem Vormarsch

Jeden Tag landet haufenweise Take-Away-Geschirr nach einmaligem Gebrauch im Abfall. Das will Recircle ändern. Das Unternehmen lässt Mehrweggeschirr für Take-Aways produzieren. In der Schweiz machen 520 Betriebe mit, in Luzern sind es 26.