Thurgau Voller Lohn für Stellvertretungen bei der Altersentlastung: Der Lehrkräftemangel hat Folgen Der Thurgauer Regierungsrat setzt die bestehende Lohneinschränkung bei der Altersentlastung für die Dauer von sechs Jahren aus. Zudem will er den Unterricht für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) aufwerten: Die DaZ-Lehrkräfte werden den übrigen Lehrpersonen gleichgestellt, was aber anderweitige Folgen nach sich zieht.

Schule heute: mehr Schüler, knapp an Lehrkräften.

«Die personelle Situation an den Thurgauer Schulen ist nach wie vor angespannt», teilt der Regierungsrat mit. «Auch wenn zum Schuljahresbeginn 2022/2023 dank des ausserordentlichen Einsatzes der Verantwortlichen in den Schulgemeinden alle Stellen besetzt werden konnten, sind weitere Massnahmen zur Abfederung des Lehrpersonenmangels unabdingbar.»

Zwei Massnahmen führen laut der Mitteilung zu einer Änderung der Verordnung über die Rechtsstellung der Lehrpersonen an den Volksschulen. Diese betreffen die Altersentlastung und Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache.

Stellvertretung: Lohnabzug wird befristet ausgesetzt

Die Lehrpersonen haben die Möglichkeit, ab Vollendung des 59. Altersjahrs eine Altersentlastung ohne Besoldungsreduktion zu erhalten. Damit eine tatsächliche Entlastung vom Unterricht umgesetzt werden kann, dürfen ab Einräumung einer Altersentlastung keine Zusatzlektionen mehr erteilt werden, die nicht kompensiert werden können. So sieht es das geltende Recht vor.

Dies betrifft Lektionen, die über das Vollpensum beziehungsweise über das mit der Altersentlastung reduzierte Pensum hinausgehen. Diese Einschränkung soll als Massnahme gegen den Lehrkräftemangel für die Dauer von sechs Jahren aufgehoben werden.

In der aktuellen Stellensituation sei es äusserst anspruchsvoll, Stellvertretungen zu finden, begründet die Regierung. «Während in den umliegenden Kantonen Stellvertretungen bis und mit acht Wochen voll entschädigt werden, erhalten diese Lehrpersonen im Kanton Thurgau nur 85 Prozent der ordentlichen Besoldung.» Damit werde der Umstand berücksichtigt, dass Stellvertretungen mit kurzer Anstellungsdauer nicht alle Arbeiten innerhalb des Berufsauftrags zu leisten haben.

Um Stellvertretungen für kürzere Einsätze einfacher finden zu können, soll die entsprechende Regelung der Praxis der umliegenden Kantone angepasst und diese Einsätze ebenfalls zu 100 Prozent entschädigt werden. In Konsequenz zu dieser Massnahme sei die Begrenzung des Lohnabzugs bei unbezahlten Urlauben bis und mit acht Unterrichtswochen auf 85 Prozent ebenfalls aufzuheben.

Aufwertung der Anstellung von DaZ-Lehrpersonen

Lehrpersonen oder andere geeignete Personen, die in den Schulen Deutsch als Zweitsprache unterrichten (DaZ-Lehrpersonen), gelten heute personalrechtlich als Verwaltungsangestellte. Seit längerer Zeit laufen Bestrebungen, die Anstellung der DaZ-Lehrpersonen aufzuwerten und den übrigen Lehrpersonen gleichzustellen.

Deutsch als Zweitsprache (DaZ) wird in einer vergleichbaren Form und Qualität wie die Fächer gemäss Stundentafel und in der Regel bereits heute von diplomierten Lehrpersonen unterrichtet. Laut der Mitteilung des Regierungsrats wird die Verordnung deshalb so angepasst, dass DaZ neu nur durch ausgebildete Lehrpersonen erteilt werden darf. «Ferner wird ausdrücklich festgelegt, dass auch Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im DaZ-Unterricht zugelassen sind», heisst es weiter.

DaZ-Lehrpersonen erhalten alle Rechte und Pflichten

Die DaZ-Lehrpersonen sollen dementsprechend der Verordnung des Grossen Rates über die Besoldung der Lehrpersonen und der Verordnung des Regierungsrates über die Rechtsstellung der Lehrpersonen an den Volksschulen unterstellt werden. Damit verfügen sie über alle Rechte und Pflichten der Regellehrpersonen (Berufsauftrag, Pflichtpensum, Altersentlastung, Besoldung usw.).

Sie dürfen zudem grundsätzlich nur noch auf derjenigen Stufe DaZ unterrichten, für die sie eine Lehrbefähigung besitzen. Bei den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen erfolgt keine Beschränkung auf eine Stufe.

DaZ-Lehrpersonen haben laut der Medienmitteilung eine kantonale DaZ-Weiterbildung oder eine vergleichbare Weiterbildung zu absolvieren. «Es handelt sich somit zukünftig um Lehrpersonen mit spezifischer Weiterbildung, es wird keine neue Kategorie von Lehrper­sonen geschaffen.» (hs)