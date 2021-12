Thurgau Ticker Impfpflicht-Diskussion: Thurgauer Verhaltensforscherin warnt vor voreiligen Schlüssen

Montag, 06. Dezember, 7:00 Uhr

Thurgauer Verhaltensforscherin weiss, dass eine Impfpflicht nicht alle Probleme löst

«Eine Impfpflicht ersetzt nicht die Aufklärung.» Das sagt Dr. Katrin Schmelz, Psychologin und Verhaltensökonomin am Thurgauer Wirtschaftsinstitut in Kreuzlingen, in einem Interview mit dem ZDF. Seit der Einführung der Impfpflicht in Österreich wird nun auch in Deutschland darüber diskutiert. Die Psychologin erklärt, dass auch bei einer Impfpflicht nicht vergessen werden dürfe, welche Schritte unternommen werden müssten, damit die Akzeptanz in der Gesellschaft möglichst hoch sei. Schmelz sagt:

Katrin Schmelz ist Psychologin und Verhaltensforscherin des Thurgauer Wirtschaftsinstituts Bild: PD

«Menschen, die unter einer Impfpflicht von Impfgegnern zu Befürwortern werden, werden das, weil sie in der Zwischenzeit ihre Überzeugungen geändert haben»

Man müsse also mit oder ohne Impfpflicht weiter in Aufklärungsarbeit investieren, um mehr Menschen davon zu überzeugen, dass die Impfung wirkungsvoll sei und dazu diene, dass alle ihre Freiheiten wiedergewinnen können. (aye)