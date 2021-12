Thurgau Steuersenkung ist beschlossene Sache: Der Grosse Rat legt acht Prozentpunkte unter den Christbaum Die Steuersenker im Thurgauer Grossen Rat übertrumpfen die Regierung: Statt um fünf werden die Steuern um acht Prozentpunkte gesenkt. Damit fehlen künftig 48 Millionen Franken in der Kantonskasse.

Die Steuersenkung führt zu Mindereinnahmen von 48 Millionen Franken für den Kanton: Finanzchef Urs Martin. Ralph Ribi

Zum Schluss zog der Thurgauer Finanzminister Urs Martin (SVP) alle Register. «Ich bin nicht heilig», sagte er vor dem Parlament, «ich bin nur Martin.» Trotzdem war zu diesem Zeitpunkt längst klar, dass er mit seinem Appell, bei der Steuersenkung Mass zu halten und bei fünf Prozentpunkten zu bleiben, eben doch auf ein Wunder hoffte. Und dabei blieb es dann auch: Die acht Prozentpunkte, auf die sich SVP, FDP und GLP im Vorfeld der Sitzung als «guten Kompromiss» geeinigt hatten, machten schon in der ersten Abstimmung das Rennen. 67 der 121 anwesenden Parlamentarierinnen und Parlamentarier votierten dafür, je 26 für eine Reduktion um fünf Steuerprozente, wie sie die Regierung vorgeschlagen hatte, beziehungsweise für eine Nulllösung – den Steuerfuss bei 117 zu belassen.

SVP, FDP und GLP haben sich geeinigt

SVP-Fraktionspräsident Stephan Tobler. Ralph Ribi

Vorangegangen war dem Entscheid eine Debatte, die inhaltliche jener beim Eintreten vor zwei Wochen glich. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass sich SVP, FDP und GLP gefunden hatten. Es war SVP-Fraktionschef Stephan Tobler (Egnach) vorbehalten, den Kompromiss als Erster zu präsentieren. So komme seine Fraktion, die eigentlich sieben Prozentpunkte favorisiert hatte, den höheren Forderungen entgegen, «ohne zu übertreiben». Eine Steuersenkung sei im Übrigen kein Geschenk, sondern «eine Entlastung des rechtschaffenen Steuerzahlers». Auch FDP-Fraktionspräsident Anders Stokholm (Frauenfeld) stellte sich hinter den Kompromiss. Der Staatshaushalt sei fit. «Die Einnahmen treffen so regelmässig ein, dass sie nicht mehr ausserordentlich genannt werden können», spielte er auf die Ausschüttungen der Nationalbank an, die dem Thurgau glänzende Haushaltszahlen verschafften. Ueli Fisch (Ottoberg), als Dritter im Bunde, stellte für die GLP in Abrede, dass acht Prozentpunkte mit Übermut zu tun hätten.

«Der Staat ist nicht dazu da, Gewinne zu machen.»

«Es darf nicht zu einem neuen Sparpaket kommen»

An die Seite der Regierung gesellten sich wie vor zwei Wochen schon Mitte/EVP und die EDU. Gallus Müller (Mitte, Gunterhausen) appellierte namens seiner Fraktion, «über den Tellerrand zu schauen und die Zukunft zu betrachten». Es gelte, den finanziellen Spielraum zu behalten und jetzt nicht ans Limit zu gehen. «Es darf nicht zu einem neuen Sparpaket kommen.» Daniel Frischknecht (EDU, Romanshorn) beklagte bei allem, was über fünf Prozentpunkte hinausgehe, eine kurzfristige Haltung:

«Man lässt sich von unberechenbaren Geschenken verleiten und sieht sie als selbstverständlich an.»

Das sei nicht thurgauisch.

Mittel für andere Aufgaben fehlen

SP-Fraktionspräsidentin Sonja Wiesmann. Ralph Ribi

Fundamentalkritik gab es von SP und Grünen, die sich gegen jede Steuersenkung zur Wehr setzten. Man könne nicht mit ausserordentlichen Einnahmen Steuern senken, betonte SP-Fraktionschefin Sonja Wiesmann (Wigoltingen). Es gebe kein Recht der Kantone auf Zusatzleistungen wie die Gewinnausschüttungen der Nationalbank: «Wie sehen die Kantonsfinanzen aus, wenn diese Beiträge entfallen?»

GP-Fraktionspräsidentin Sandra Reinhart (Amriswil) erinnerte noch an ein anderes Risiko: die grosse Unsicherheit in Bezug auf die Pandemie. Würden die Steuern gesenkt, könnten zudem wichtige Aufgaben nicht finanziert und auch das Ziel eines ausgeglichenen Finanzhaushalts könne nicht erreicht werden.