Thurgau Steigende Krankenkassenprämien: Kanton fühlt sich benachteiligt Die im Thurgau entgegen dem nationalen Trend steigenden Prämien gaben im Grossen Rat viel zu reden. Schuld daran ist in den Augen der Kantonspolitiker der Bund.

Auch Gesundheitsdirektor Urs Martin kritisierte in der Debatte die jüngste Festlegung der Krankenkassenprämien durch das Bundesamt für Gesundheit.

Benjamin Manser

Dass der Kanton kaum Einflussmöglichkeiten hat bei den Krankenkassenprämien, war im Grossen Rat Konsens. So gesehen könnte man die Diskussion über eine entsprechende Interpellation gleich wieder vergessen.

National sinkende Prämien - im Thurgau ein Anstieg

Doch die Debatte zeigte eben auch auf, wo die Kantonspolitik der Schuh drückt. Und sie war angesichts der kürzlich bekannt gegebenen neuen Krankenkassenprämien brandaktuell. Die Regierung hatte in ihrer schriftlichen Antwort den Tenor vorgegeben. So beklagte sie sich darüber, dass die aufwendigen kantonalen Stellungnahmen beim Bund wenig Wirkung hätten, das BAG dem Krankenkassen nahe stünde und eine Umverteilung von der Ost- in die Westschweiz stattfinde. Die neuen Prämien sind schweizerisch etwas tiefer, im Thurgau steigen sie um 0,6 Prozent.

«Bei politischen Prämien werde ich sauer»

Vor allem Letzteres war eine in der Diskussion viel gehört Klage. Am härtesten formulierte es Bruno Lüscher (FDP, Aadorf): «Der Thurgau finanziert über zu viel gezahlte Prämien die Prämien der Westschweiz.» Auch andere Votanten forderten, die Überschüsse nicht mehr in einen Topf zu werfen und im Giesskannenprinzip zu verteilen, sondern dort einzusetzen, wo sie anfielen. Gesundheitsdirektor Urs Martin nahm den Aspekt auf: Gegen Prämien als Abbild der Kosten habe er nichts. «Aber bei politischen Prämien werde ich sauer.» Der Regierungsrat versprach, im Rahmen der Gesundheitsdirektoren Ost alles daran zu setzen, «um entsprechende Signale nach Bern zu senden».

Zu jedem Symptom eine eventuelle Krankheit

Beschworen wurde im Grossen Rat angesichts des «Überkonsums an Leistungen» auch die Eigenverantwortung von jedem und jeder. Dank dem Internet fände man unterdessen zu jedem Symptom ein eventuelle Krankheit, wurde kritisiert.