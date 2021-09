Thurgau Pandemie: Debakel nach den Sommerferien soll sich nicht wiederholen Ab 25. Oktober wird an allen Thurgauer Primarschulen repetitives Testen eingeführt. Der Regierungsrat hat ein entsprechendes Konzept verabschiedet. Die Teilnahme ist freiwillig.

Nach den Herbstferien gibt es repetitive Corona-Tests an den Thurgauer Primarschulen. Bild: Stefan Kaiser

Aufgrund der stark gestiegenen Fallzahlen nach den Sommerferien hat der Regierungsrat die Erstellung eines Konzepts als Entscheidungsgrundlage zur allfälligen Umsetzung des präventiv-repetitiven Testens an allen Thurgauer Schulen in Auftrag gegeben. Mit Beschluss vom 28. September hat der Regierungsrat nun das Konzept der Arbeitsgruppe genehmigt und entschieden, das präventiv-repetitive Testen ab 25. Oktober vorerst an allen Primarschulen (1.- 6. Klasse) inklusive Privatschulen durchzuführen. Die Massnahme ist bis 17. Dezember befristet.

Teilnahme ist für alle freiwillig

Die Testungen erfolgen einmal pro Woche. Die Teilnahme ist sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für das Schulpersonal freiwillig. Mittels einer Lagebeurteilung wird anschliessend festgelegt, ob die Testungen im Januar 2022 weitergeführt werden.

Laut Mitteilung des Kantons geht es bei dieser Massnahme darum, einem Anstieg der Fallzahlen nach den Herbstferien wirksam zu begegnen. Gemäss Erhebungen des BAG führen präventiv-repetitive Test zu einer deutlichen Senkung der Inzidenzzahlen an den Schulen und im Umfeld von Schulen. Zudem werden keine Klassen-Quarantänen mehr angeordnet, sondern nur noch die gezielt positiv getesteten Personen isoliert.

Ohne die Kindergartenkinder

Die Maskentragpflicht für die Erwachsenen entfällt voraussichtlich ab 8. November 2021. Für Angestellte und weitere Personen über 16 Jahre besteht die Möglichkeit, aus der Testung heraus für einen geringen Betrag ein Zertifikat zu beziehen. Für nicht am Testen teilnehmende Personen wird bei engen Kontakten weiterhin Quarantäne angeordnet. Dies gilt nicht für geimpfte und genese Erwachsene mit Covid-19-Zertifikat. Der Prozess ist darauf angelegt, so der Kanton, dass ein möglichst geringer Zusatzaufwand für die ohnehin stark belasteten Schulen entsteht.

Zum Schulstart nach den Herbstferien werden die Schülerinnen, Schüler und das Schulpersonal der 1. bis 6. Primarschulklassen präventiv-repetitiv testen können. Erfahrungen anderer Kantone haben gezeigt, dass der Aufwand für die Testung von Kindergartenkindern überdurchschnittlich gross ist. Deshalb wird auf den Einbezug der Kindergartenstufe verzichtet. Kindergartenlehrpersonen können aber teilnehmen.

Ab 8. November Einbezug der Sekundarstufe I

Die Sekundarstufe I und die Sonderschulen werden ab 8. November ebenfalls ins Testprogramm aufgenommen. Diese beiden Wochen werden genutzt, um mit einer geringeren Teilnehmerzahl thurgauspezifische Erfahrungen zu sammeln im Bereich der Prozesse und der Logistik. Die Umsetzung des Testens auf Sekundarstufe I erfolgt dann aufgrund eines aktualisierten Testkonzepts. Für die ersten zwei Wochen nach den Herbstferien bis zum Start der Tests auf Sekundarstufe I gilt noch eine Maskentragpflicht für Erwachsene sowie die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen. Der Entscheid, ob die Sekundarstufe II ebenfalls ins Testprogramm aufgenommen wird, erfolgt nach einer stufenspezifischen Lagebeurteilung zu einem späteren Zeitpunkt. Die Schulen, die bereits präventiv-repetitiv testen, können die Tests weiterhin mit ihrem jetzigen Testanbieter durchführen.

Möglichst wenig Aufwand für die Schulen

Die testenden Personen können die Speichelprobe zu Hause abgeben und das Testmaterial in die Schule bringen. Damit werden die Aufwände der Schulen erheblich reduziert. Ebenso wird das sogenannte Pooling der Speichelproben nicht vor Ort an den Schulen stattfinden, sondern durch Dritte ausgeführt. Die Proben werden in jeder der 72 beteiligten Schulgemeinden abgeholt. Die Eltern werden mit einem Elternbrief informiert. Zudem stellt der Kanton ein Formular zur Einverständniserklärung zur Verfügung. (red)