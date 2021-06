Thurgau Nur wenig aus der Reserve gelockt: Kandidierende für evangelisches Kirchenpräsidium geben sich harmonisch und doch ganz anders Zwei sehr unterschiedlich ausgerichtete Kandidierende stehen an der Synode am 5. Juli zur Wahl. Bei einem Youtube-Hearing stellten sich Christina Aus der Au und Paul Wellauer der Öffentlichkeit vor.

Die evangelische Stadtkirche in Kreuzlingen. Reto Martin

Auf das Amt des scheidenden Wilfried Bührer bewerben sich der eher evangelikale Gemeindepfarrer Paul Wellauer aus Bischofszell und die progressive Theoretikerin Christina Aus der Au. Nach einem Kandidaten-Hearing in der evangelischen Kirche Amriswil stellte Synodenpräsidentin Judith Hübscher fest:

«Wir haben das Privileg, zwei sehr fähige Leute zur Wahl zu haben.»

Froh über das Thurgauer Bekenntnis

Paul Wellauer, Pfarrer in Bischofszell. PD

Der 53-Jährige Wellauer ist auf dem Hof seiner Eltern aufgewachsen und zeigt sich als bodenständiger Pfarrer aus Leidenschaft. Theologie studierte der sechsfache Vater in Basel und Zürich. Im Sozialwerk Pfarrer Sieber sammelte er Erfahrungen als Seelsorger, Projektleiter und Stiftungsrat. Vor seiner Stelle in Bischofszell, die er seit zwölf Jahren ausführt, arbeitete er als Pfarrer in Zürich-Altstetten in eher städtischem Milieu. Er selbst würde sich in seiner Glaubensausrichtung nicht als traditionalistisch bezeichnen, wie er in einem Zeitungsartikel benannt wurde. Dennoch sei er froh über das Thurgauer Bekenntnis 1864, auch wenn teilweise die Methodik, wie das Evangelium in der heutigen Zeit umgesetzt werden könne, sicherlich modernisiert gehöre.

Nähe zur Basis versus akademische Laufbahn

Seine Mitbewerberin sieht ihr Fundament ebenfalls klar im Christusbekenntnis verankert. «Seit 1864 haben sich die Zeiten aber sehr verändert.» Eine Gesellschaft, die sich durch Pluralisierung und Individualisierung auszeichne, stelle die Kirche vor neue Herausforderungen, sagt die 55-jährige Christina Aus der Au, die mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Frauenfeld lebt. Sie studierte Theologie in Basel, Zürich und Oxford sowie Philosophie in Tübingen. Bis 2019 arbeitete sie neun Jahre als Geschäftsführerin des Amts für Kirchenentwicklung und steht für eine offene, neue Form von Kirche ein, wie die aus Grossbritannien stammende «Fresh Experessions of Church». Ihr Plädoyer:

«Uns bläst ein neuer Wind entgegen. Die Zeit fordert uns heraus, etwas Neues zu machen.»

Nur ein wenig aus der Reserve gelockt

Die Frauenfelder Theologin Christina Aus der Au. Donato Caspari

Während Wellauer mit der Nähe zur Basis punkten kann, sticht bei ihr die akademische Laufbahn heraus. Momentan ist sie neben anderen Lehrtätigkeiten Dozentin an der PH Thurgau. Gesprächsleiter Paul Baumann aus der evangelischen Kirchenvorsteherschaft Goldach empfindet die Diskussion der beiden als sehr harmonisch und versucht die Kandidierenden immer wieder aus der Reserve zu locken. Ein wenig gelingt ihm das mit der Frage, ob Jesus Christus für sie leibhaftig, symbolisch oder gar nicht auferstanden sei? «Für mich ist Christus leibhaftig auferstanden», aber das sei ihre persönliche Sache, erklärt Aus der Au. Sie kenne viele Leute, die das anders sehen. Sie wünsche sich aber eine Kirche, in der eine Vielheit an Meinungen nebeneinander existieren können.

Paul Wellauer stimmt mit ihr überein, dass auch er an die leibhaftige Auferstehung glaube: «Darum sind wir ja Christen.» Diese Auffassung entspreche dem Thurgauer Bekenntnis. Den Dialog mit Andersdenkenden zu suchen, empfinde er aber als wichtig.

Digitalisierung und Kirche

Spannend waren die Antworten zum Thema Digitalisierung und Kirche. Der Pfarrer aus Bischofszell fand den Weg zu den sozialen Medien über Konfirmanden und bezeichnet sie als «inspirierend und wertvoll, um Beziehungen zu pflegen». Da Aus der Au an der PH zum Kernteam Digitalsierung gehört, hat sie sich mit dem Thema bereits tiefer auseinandergesetzt und stellt die Frage: «Was macht das mit einem Gottesdienst, wenn er digital ist?» Hier gelte es auszuloten, wie Medien sinnvoll eingesetzt werden können.

Der Livestream bleibt bis am 5. Juli aufgeschaltet: www.evang-tg.ch/hearing10062021