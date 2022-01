Thurgau Mehr Kommen und Gehen: Die Zahl der Kündigungen in der Kapo Thurgau nimmt zu Trotz zunehmender Abgänge: Die Aufstockung der Kantonspolizei Thurgau ist laut Regierungsrat auf Kurs.

Nächste Ausfahrt rechts: Die Anzahl Abgänge bei der Thurgauer Kantonspolizei steigt. Christian Merz / Keystone

Das Thurgauer Polizeikorps wird deutlich aufgestockt. Das Kantonsparlament hat 2020 einer Erhöhung des Bestands um 91 Polizistinnen und Polizisten zugestimmt. Erreicht werden soll das in zehn bis zwölf Jahren. Informationen über zunehmende Abgänge bei der Polizei haben nun aber die Kantonsräte Jürgen Häberli (SVP, Landschlacht), Franz Eugster (Mitte, Bischofszell) und Max Brunner (SVP, Weinfelden) alarmiert.

Der Trend geht nach oben

In ihrer Beantwortung bestätigt die Regierung die Zunahme der Kündigungen bei der Polizei. Lag die Quote 2019 noch bei 1,6 Prozent, stieg sie 2020 auf 3,5 Prozent und lag im vergangenen Jahr sogar bei 4,5 Prozent. Damit bewege sich der Thurgau im Vergleich mit anderen Polizeikorps in der Ostschweiz jedoch «in vertretbarem Rahmen», hält die Regierung fest. Die Kantonspolizei Thurgau geniesse in der Polizeilandschaft einen guten Ruf: «So bewerben sich immer wieder qualifizierte Polizistinnen und Polizisten aus anderen Korps um eine Stelle im Thurgauer Korps.» 2020 hätten 13 Polizisten von ausserhalb des Kantons eingestellt werden können und letztes Jahr gar 17.

Veränderung bringt Unsicherheit mit sich

Für die steigende Fluktuation wird zum einen die laufende Reorganisation in der Thurgauer Kantonspolizei verantwortlich gemacht. Ein Veränderungsprozess sei immer mit Unsicherheiten in der Belegschaft verbunden:

«Ein solcher Prozess dauert in der Regel mindestens fünf Jahre.»

Auch war laut Regierungsrat in den letzten beiden Jahren erhöhter Konkurrenzkampf zwischen den Polizeikorps um Ressourcen spürbar. «Dazu kommen die allgemein erhöhten Belastungen im Polizeiberuf.»

Motivation unterdurchschnittlich

Bezeichnenderweise hat die Mitarbeiterumfrage 2021 in der kantonalen Verwaltung bei der Kapo eine unterdurchschnittliche Motivation zu Tage befördert: ein Wert von 63 auf einer Skala von 100 (Durchschnitt der kantonalen Verwaltung 70). Bei der personellen Ausstattung liegt die Einschätzung mit 49 gar «im roten Bereich».

Trotz zunehmender Abgänge kommt unter dem Strich die Aufstockung der Polizei laut Regierung planmässig voran. Ende 2021 verfügte die Kapo über 412,3 besetzte Stellen. Damit konnten bereits 28,3 der 91 bewilligten Stellen besetzt werden. «Mit einem durchschnittlichen Netto-Wachstum pro Jahr von sieben bis acht Polizistinnen und Polizisten ist das Ziel in den nächsten acht bis neun Jahren erreichbar», hält der Regierungsrat fest.