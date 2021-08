Thurgau Leiche aus Sitter in Bischofszell geborgen: Beim Opfer handelt es sich um einen 42-jährigen Thurgauer Am vergangenen Donnerstag ist in Bischofszell ein toter Mann aus der Sitter geborgen worden. Dabei handelt es sich um einen 42-Jährigen aus dem Kanton Thurgau. Bei der Untersuchung gibt es bislang keine Hinweise auf ein Gewaltdelikt.

Am Donnerstag wurde die Leiche eines Mannes bei Bischofszell aus der Sitter geborgen. Bild: Donato Caspari

(kapo/alr) Der Mann, der am Donnerstag leblos aus der Sitter in Bischofszell geborgen wurde, ist identifiziert. Dies teilt die Kantonspolizei Thurgau am Montagnachmittag mit. Bei der Leiche handelt es sich um einen 42-Jährigen aus dem Kanton Thurgau.

Dies ergab die Untersuchung am Institut für Rechtsmedizin in St. Gallen. Es gibt bislang keine Hinweise auf ein Gewaltdelikt, im Vordergrund steht ein Ertrinken. Die rechtsmedizinischen Abklärungen sind weiterhin im Gange.

Der 42-jährige Mann aus dem Kanton Thurgau wurde am vergangenen Donnerstag in Bischofszell leblos aus der Sitter geborgen. Daraufhin hat die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eröffnet und die Kantonspolizei Thurgau sowie das Institut für Rechtsmedizin mit weiteren Ermittlungen beauftragt.