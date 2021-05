Thurgau Präsidium der evangelischen Landeskirche: Kampfwahl um die höchsten Weihen Wilfried Bührer, Präsident des evangelischen Kirchenrats Thurgau, räumt seinen Stuhl. Eine Frau und ein Mann wollen ihn beerben.

Die Spitze der evangelischen Landeskirche im Thurgau wird neu besetzt. Im Bild die reformierte Kirche Amriswil. Michel Canonica

Das Präsidium der evangelischen Landeskirche im Thurgau ist kein Wanderpokal. Wer den Vorsitz im Kirchenrat innehat, der behält ihn in der Regel auch ein Weilchen. Wenn der amtierende Kirchenratspräsident Wilfried Bührer Ende Mai 2022 wie angekündigt abtritt, werden es in seinem Fall dann mehr als 13 Jahre sein.

Doch nicht nur die langen Amtszeiten mit entsprechend seltenen Neubesetzungen machen die aktuelle Ausgabe der Präsidiumskür in der evangelischen Kirche zu einem echten Ereignis. Diesmal geht es noch um viel mehr. Erstmals könnte mit der Frauenfelder Theologin Christina Aus der Au eine Frau das kantonale Kirchenpräsidium übernehmen. Doch zuerst muss sie in einer Kampfwahl bestehen – gegen einen Mann.

Progressive Frau – traditionalistischer Mann

Die Frauenfelder Theologin Christina Aus der Au. Donato Caspari

Fast zeitgleich haben die promovierte Theologin Aus der Au und der Bischofszeller Gemeindepfarrer Paul Wellauer ihre Hüte in den Ring geworfen. Damit hat die evangelische Synode, die am 5. Juli dieses Jahres entscheiden wird, zum einen die Wahl zwischen einer Frau und einem Mann. Die Synodalen müssen aber auch zwischen zwei unterschiedlichen kirchlichen Weltbildern wählen: Hier die intellektuelle Theologin, die sich am deutschen Kirchentag auch schon im Smalltalk mit dem früheren US-Präsidenten Barack Obama bewährte. Da der erfahrene Gemeindepfarrer, der weiss, wo die Basis der Schuh drückt. Hier die progressive Frau, da der eher einer konservativen Kirche verbundene Mann.

Das Rennen ist offen

Der Bischofszeller Gemeindepfarrer Paul Wellauer. PD

Auch ausgewiesene Kenner der Szene wollen keine Prognose wagen und halten das Rennen grundsätzlich für offen. Sicher ist: Die Synodalinnen und Synodalen nehmen ihren Entscheid nicht auf die leichte Schulter. Vielmehr geht es fast wie bei einer Bundesratswahl her und zu. Seit Ende April haben sich die Kandidatin und der Kandidat in insgesamt vier nicht öffentlichen Wählerversammlungen vorgestellt. Am 10. Juni kann sich dann jeder und jede selbst ein Bild machen: Dann findet ein Hearing mit den Kandidierenden statt, dessen Livestream ab 19 Uhr öffentlich zugänglich sein wird (www.evang-tg.ch/hearing10062021).

Kampfwahl ist kein Novum

Kampfwahl um ein Kirchenamt? Das mag auf den ersten Blick erstaunen, ist aber selbst im Thurgau kein Novum, wie Kirchenratsaktuar Ernst Ritzi weiss. Der Vorgänger von Wilfried Bührer, Sekundarlehrer Walter Vogel, habe sich damals ebenfalls in einer Kampfwahl gegen Pfarrer Heinz Egger durchgesetzt, so Ritzi.

Die Synode hat jedenfalls vorgesorgt, dass sie am 5. Juli völlig frei entscheiden kann – und das, bevor Kandidatennamen bekannt gewesen seien, wie Ritzi betont. Kirchenrechtlich ist nämlich vorgeschrieben, dass im fünfköpfigen Kirchenrat immer zwei Pfarrer sitzen sollten. Damit müsste, falls es keine anderen Rücktritte gibt, für den Pfarrer Bührer zwingend wieder ein Geistlicher gewählt werden. Die Lösung: Heisst die neue Kirchenratspräsidentin Christina Aus der Au, wird die Kirchenregierung um einen Sitz beziehungsweise mit einem Pfarrer aufgestockt.