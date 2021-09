Thurgau Die Geschichte des Bettags als Warnung und Chance verstehen Ein Feiertag mit langer Tradition: Ein Podiumsbeitrag von Pfarrerin Judith Engeler zum diesjährigen Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag.

Heute Sonntag feiern die Kirchen den diesjährigen Buss- und Bettag.

Rolf Jenni

Wofür können sie Danke sagen? Im Bettagsvideo des evangelischen Kirchenrats des Kantons Thurgau erzählt unter anderem Regierungspräsidentin Monika Knill, wofür sie in ihrem Leben besonders dankbar ist. Bei ihr ist es etwa die Familie, für die sie ihren Dank bekundet. Aber auch für ihre Lebenssituation ist sie dankbar, Gesundheit und die Möglichkeit der Entfaltung in Freiheit seien keine Selbstverständlichkeit.

Etwas anders klingt es im Gleichnis vom Pharisäer und dem Zöllner. Das Lukasevangelium berichtet, wie Ersterer, der untadelige und fromme Mann, betet: «Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute!» Dieses Verhalten wird von Jesus scharf kritisiert. Besser sei das Gebet des korrupten Zöllners, der sich selbst als sündig erkennt und Gott dafür um Gnade bittet.

Falsche Art des Betens und Dankens

Judith Engeler PD

Das alles sind Themen des Dank-, Buss- und Bettags, der morgen beinahe schweizweit gefeiert wird. Danken, Busse tun, was meint, umzukehren und den falsch eingeschlagenen Weg wieder zu verlassen und eben Beten. Aber offensichtlich gibt es laut Jesus eine falsche Art des Betens und Dankens. Der untadelige Fromme im Gleichnis macht es verkehrt, weil er sich selbst mit seinem Gebet ins gute Licht rücken will und andere abwertet. Er sieht nicht, was er selbst falsch macht. Der Korrupte erkennt immerhin seine Grenzen und versucht nicht, sich zu rechtfertigen. Richtig machen wollten es auch die Eidgenossen vor 189 Jahren. Damals, im Jahr 1832, wurde der Dank-, Buss- und Bettag gesamtschweizerisch auf den gleichen Tag, nämlich den dritten Sonntag im September, festgelegt. Der Feiertag hat also eine lange Tradition und seine verbindende Wirkung wird heute noch des Öfteren betont, weil er überkonfessionell und teilweise auch interreligiös gefeiert wird.

Zweifel an der Einigkeit sind angebracht

Was rückblickend nach Einigkeit aussieht, hält näherem Blick kaum stand: So beharrte etwa Graubünden auf ein Datum im November und in Genf findet der Bettag bis heute anfangs September statt. Auch die Umstände, unter denen der Bettag eingeführt worden ist, lassen Zweifel aufkommen, wie einig sich die verschiedenen Schweizer Kantone gewesen sind. Denn ebenfalls im Jahr 1832 bildeten sechs konservative Kantone nach Geheimverhandlungen den Sarnerbund. Das war eine Reaktion auf das zuvor entstandene Siebnerkonkordat der liberalen Kantone. Die daraus erwachsenen Streitigkeiten konnten nicht wirklich bereinigt werden und wenige Jahre später wurde mit dem Sonderbundskrieg die letzte militärische Auseinandersetzung auf schweizerischem Boden geführt. Schon während der Einführung des gesamtschweizerischen Bettags kam es also wieder zur Entzweiung und es dauerte lange, bis die konfessionellen Grenzen überwunden waren. Fraglich, ob damit dem Geist des Feiertags, wie wir ihn heute verstehen, genüge getan wurde.

Eine Tendenz zur Selbstgerechtigkeit

Zurück zum biblischen Gleichnis: Mit dem frommen Pharisäer und dem korrupten Zöllner stellt Jesus ein nach wie vor aktuelles Sinnbild vor Augen. Die meisten Menschen entsprechen wohl weder dem Frommen noch dem Korrupten, sondern sind irgendwo zwischen diesen Polen einzuordnen: Manchmal überheblich wie der Pharisäer, andere Male niedergeschlagen über sich selbst wie der Zöllner. Es scheint allerdings, als habe vor allem der vermeintlich Untadelige in unserer Zeit Hochkonjunktur. Passend hat es der französische Philosoph René Descartes geschrieben: «Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, dass er genug davon habe.» Diese Tendenz zur Selbstgerechtigkeit, das Gefühl, man habe ein Thema besser erfasst oder könne ein Problem effizienter lösen als andere, ist auch mir nicht unbekannt.

Genug Ausdauer zur Versöhnung

Doch nicht nur das Negativbeispiel des Pharisäers warnt vor der Abwertung des Gegenübers, sondern auch die Geschichte des Bettags. Denn diese zeigt nicht nur, dass der äussere Schein trügen kann, sondern auch, dass nur dann aus dem ursprünglichen Feind und der Gegnerin eine gute Nachbarin und ein Verbündeter werden kann, wenn genügend Ausdauer zur Versöhnung da ist.

Wofür können Sie Danke sagen? Ich dafür, dass ich in manchen lichten Momenten die Grenzen meiner eigenen Wahrnehmung ebenso gut erkenne, wie diejenigen der anderen.