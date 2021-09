Thurgau Evangelischer Kirchenrat: Auf Pfarrer Paul Wellauer wartet die nächste Kampfwahl Bei der Wahl um das Präsidium des Evangelischen Kirchenrats im vergangenen Juli hatte Paul Wellauer gegen seine Mitbewerberin Christina Aus der Au das Nachsehen. Nun bewirbt er sich für den zusätzlichen Sitz im Kirchenrat – und hat schon wieder Konkurrenz.

Nach seiner Niederlage in der Präsidiumswahl bewirbt sich Pfarrer Paul Wellauer nun um den zusätzlichen Sitz im Evangelischen Kirchenrat. Donato Caspari

Die Wahl der Frauenfelder Theologin Christina Aus der Au zur höchsten Vertreterin der Evangelischen Kirche im Thurgau war historisch. Mit ihr wird am 1. Juni 2022 erstmals eine Frau auf diesem Stuhl Platz nehmen. Diese Kür befand sich jedoch auf Kollisionskurs mit der Thurgauer Kirchenverfassung. Diese schreibt vor, dass dem fünfköpfigen Kirchenrat immer zwei ordinierte Mitglieder (Pfarrer oder Diakone) angehören müssen. Wenn Amtsinhaber Wilfried Bührer zurück und Christina Aus der Au ihr neues Amt antritt, wäre es in der aktuellen Zusammensetzung nur noch einer.

Salomonische Lösung gefunden

Christina Aus der Au, künftige Präsidentin des Evangelischen Kirchenrats Thurgau. Donato Caspari

Das Kirchenparlament, die evangelische Synode, hat für diesen Fall allerdings vorgesorgt und eine salomonische Lösung gefunden. So wurde vorsorglich entschieden, dass die Kirchenregierung auf sechs Mitglieder aufgestockt wird, falls Christina Aus der Au gewählt wird. Schon am Wahltag wurde gemutmasst, dass dieser sechste Kirchenrat dann Paul Wellauer heissen könnte – also jener Bischofszeller Pfarrer, der Aus der Au in der Ausmarchung ums Präsidium mit 46 gegen 67 unterlegen war.

Nun steht definitiv fest: Ja, er will – Wellauer hat seinen Hut in den Ring geworfen. Judith Hübscher-Stettler, Präsidentin der Evangelischen Synode, bestätigt auf Anfrage die Kandidatur des Bischofszeller Pfarrers für diesen sechsten Sitz im Kirchenrat. Allerdings – und auch das ist schon klar – wird er sich erneut einer Kampfwahl stellen müssen. Diesmal sogar gegen noch mehr Konkurrenz: «Bisher haben vier Kandidaten ihre Bewerbung für das Amt eingereicht», so die Synodepräsidentin.

Am 6. Dezember wird entschieden

Die Wahl wird an der nächsten Sitzung der Evangelischen Synode über die Bühne gehen. Diese findet nicht wie ursprünglich terminiert am 29. November, sondern erst am 6. Dezember dieses Jahres statt. Das allerdings hat weder mit dem stattlichen Bewerberfeld noch mit der Wahl an sich zu tun, sondern mit der Nutzung von Synergien, wie Ernst Ritzi, Aktuar des Kirchenrats, auf Anfrage erläutert. In Pandemiezeiten tagt die Synode analog zum Kantonsparlament in der Frauenfelder Rüegerholzhalle. Geschieht das in derselben Woche (Grosser Rat am 8. Dezember), dann kann die Infrastruktur jeweils stehen bleiben. «Und wir können uns die Kosten teilen.»

Unterschiedliche Schwerpunkte

Die Präsidiumswahl im vergangenen Juli war in Kirchenkreisen nicht nur als Persönlichkeitswahl wahrgenommen worden. Vielmehr drehte sie sich auch um die Frage, ob künftig eine eher progressive (Christina Aus der Au) oder eine traditionalistische Kraft (Paul Wellauer) die Thurgauer Landeskirche anführen sollte. Wellauer hatte unmittelbar nach der verlorenen Kampfwahl an seine Unterstützer appelliert: «Lasst nicht zu, dass Gräben aufgerissen werden.»