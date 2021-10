Thurgau Die Heizung aus dem See: Thurgau veröffentlicht Machbarkeitsstudie zur thermischen Nutzung von Bodensee und Rhein «Die Fakten für Investoren und Gemeinden liegen nun auf dem Tisch», sagte Volkswirtschaftsdirektor Walter Schönholzer anlässlich der Präsentation der Studie am Freitag. Jetzt brauche es Projekte, um die «einheimische Energiequelle vor unserer Haustüre» zu nutzen.

Regierungsrat Walter Schönholzer mit der Machbarkeitsstudie. Rechts Andrea Paoli und Martin Eugster. Links Fabienne Eppisser. Reto Martin

In der Theorie ist das Potenzial gewaltig. 2800 GWh Wärmenutzung und 1400 GWh Kältenutzung könnten pro Jahr aus dem Bodensee gezogen werden. Dies vor dem Hintergrund, dass der Wärmebedarf der Bodenseegemeinden auf der Schweizer Seeseite 1200 GWh umfasst.

Investitionsentscheide erleichtern

Diese Zahlen waren schon länger bekannt. Nun hat der Kanton Thurgau einen wesentlichen Schritt in Richtung Konkretisierung getan. Mit der rund 60'000 Franken teuren Machbarkeitsstudie «Thermische Nutzung Bodensee und Rhein» führt er nicht nur den Nachweis, dass das Potenzial vorhanden ist, sondern will auch Investitionsentscheide erleichtern. Und das zuhanden einer möglichst grossen Zahl interessierter Gemeinden und Investoren. Regierungsrat Schönholzer forderte:

«Die Studie darf nicht Papier bleiben.»

Nun gelte es, möglichst viele grosse Projekte – für den Regierungsrat «Generationenprojekte» – anzustossen. Der Kanton habe mit der Bereitstellung der Machbarkeitsstudie sein Bestmögliches getan, sekundierte Andrea Paoli, Leiter der Abteilung Energie.

Liste mit den grössten Potenzialen

Als Filetstück listet die Studie die Top 14 Gebiete auf, bei denen sich eine thermische Nutzung von See und Rhein am meisten lohnen würde. Dazu gehört auch die Berücksichtigung des Potenzials der Abnehmerseite, also die Grösse einer Gemeinde. Nicht überraschend finden sich auf der Top-Liste deshalb die Thurgauer Städte am See, dazu etwa Horn, Uttwil, Münsterlingen, Tägerwilen oder Steckborn. Würden sämtliche Wärmeverbunde realisiert, ergäbe das eine nutzbare Wärme von rund 347'000 MWh (347 GWh) pro Jahr.

Fabienne Eppisser, Fachspezialistin in der Abteilung Energie des Kantons. Reto Martin

Dass grössere Gemeinden geeigneter seien, heisse jedoch nicht, dass kleinere Energieverbünde keinen Sinn machten, stellte Fabienne Eppisser, Fachspezialistin in der Abteilung Energie, klar. «Das sind einfach unsere Top 14.» Eher überraschend findet sich auch Amriswil auf der Liste. Amriswil – eine Stadt am Wasser? Aufgrund der Distanz zum Seeufer könnte dieses Projekt nur mit der Nutzung von Synergien funktionieren, präzisierte Eppisser. Zum Beispiel müssten zwischen See und Amriswil auch noch Bewässerungen realisiert werden.

Ökologische Anforderungen schon abgeklärt

Martin Eugster, Leiter kantonales Amt für Umwelt. Reto Martin

Attraktiv werden die favorisierten Gebiete vor allem auch dadurch, dass bereits die ökologischen Anforderungen zu Wasser und auf dem Land abgeklärt worden sind. Denn die thermische Nutzung des Seewassers braucht eine Konzession und ist damit bewilligungspflichtig, wie Martin Eugster, Chef des kantonalen Umweltamtes, erläuterte. So gibt es Auflagen etwa von Baugesetz, Gewässerschutzgesetz, Fischereigesetz und von internationalen Bodenseerichtlinien. Hier steht der Schutz des Sees an oberster Stelle. Dass das Seewasser mit den 14 Projekten um 0,1 Grad im Jahr abgekühlt würde, bezeichnete Eugster als unproblematisch.

Andrea Paoli, Leiter Abteilung Energie des Kantons. Reto Martin

Der Kanton hat nicht nur die Grundlagen für die thermische Nutzung des Seewassers bereitgestellt, konkrete Projekte werden laut Paoli gleich vierfach unterstützt. Der Thurgau finanziert Machbarkeitsstudien vor Ort mit 60 Prozent mit, zahlt an Wärmenetzprojekte, an den Anschluss ans Wärmenetz und beteiligt sich schliesslich am Ersatz alter Heizungen. Das Thurgauer Förderprogramm im Energiebereich sei etwas Einmaliges und es sei sehr breit aufgestellt, so Paoli:

«Etwas Besseres finden Sie nicht.»

Die potenziellen Gebiete für Wärmeverbunde finden sich auch auf dem Geoportal des Kantons (https://map.geo.tg.ch/gsu7OV3qhWr).