Einen Beschluss hat das Kantonsparlament zwar am heutigen Mittwoch, 20. April, noch nicht gefällt. Aber die Chancen stehen gut, dass der Grosse Rat eine ständige Klimakommission erhalten wird. Bis auf SVP und EDU haben sich zum Auftakt der Debatte sämtliche Fraktionen für die Schaffung der neuen ständigen Kommission ausgesprochen. Der definitive Entscheid fällt am 4. Mai.