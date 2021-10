Thurgau Der Impfbus geht in die zweite Runde Dank dem Thurgauer Impfbus wurden in den vergangenen vier Wochen in 20 Gemeinden über 2500 Personen geimpft. Nun folgen ab Montag, 4. Oktober, die Zweitimpfungen.

Ab Montag fährt der Thurgauer Impfbus wieder. Gaetan Bally / key

Aber auch ungeimpfte Personen können sich auf dieser zweiten Runde des Impfbusses impfen lassen.

Start war am 2. September

Am 2. September startete der Impfbus, fallweise ergänzt durch einen zweiten, seine Tour durch den Thurgau. Insgesamt konnten über 2500 Personen geimpft werden. Diese können ab nächster Woche ebenfalls wieder bequem in ihrer Wohnortgemeinde die Zweitimpfung erhalten. Zu diesen Terminen sind jedoch auch Personen eingeladen, die ihre erste Impfung erhalten möchten. Allerdings erfolgt die Zweitimpfung für diese Personen dann im Impfzentrum Weinfelden, wofür sie sich bei der Corona-Hotline unter der Nummer 058 345 34 40 anmelden und einen Termin abmachen müssen. Die Personen, die zur mobilen Zweitimpfung kommen, werden priorisiert, was für erstmals zu Impfende zu etwas längeren Wartezeiten führen kann. Anders als zu Beginn sind die Kapazitäten des Impfbusses aktuell nicht ausgeschöpft, es müssen derzeit also keine Personen weggeschickt werden.

Geimpft wird von 16 bis 20 Uhr

Als nächste Gemeinden werden am kommenden Montag Horn, am Dienstag Aadorf und am Mittwoch Sirnach angefahren. Der weitere Tourenplan ist auf www.tg.ch/impfen ersichtlich. Geimpft wird jeweils von 16 bis 20 Uhr. (red)