Thurgau Dem Milieu mehr auf die Finger schauen Der Grosser Rat diskutiert die Interpellation «Schutz und Prävention im Milieu» und fordert weitergehende Massnahmen.

Die Revision des Thurgauer Polizeigesetzes soll es der Kantonspolizei ermöglichen, Bordelle zu betreten und zu kontrollieren.



Sandra Ardizzone /LTA

«Wir würdigen die Massnahmen des Kantons, aber sie sind ausbaufähig», umriss EDU-Kantonsrat Peter Schenk (Zihlschlacht) die Position seiner Fraktion. Damit hatte er gleichzeitig den Tenor der Debatte im Grossen Rat ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Denn die Kantonsregierung vermochte mit ihrer Beantwortung des Vorstosses inklusive der Einrichtung des Runden Tisches Menschenhandel sowie der Schaffung rechtlicher Grundlagen für Polizeikontrollen im Milieu zu punkten.

Runder Tisch mindestens einmal im Jahr

Die Mit-Interpellantin Elisabeth Rickenbach (EVP, Thundorf) forderte allerdings, diesen Runden Tisch nicht nur situativ, sondern mindestens einmal im Jahr zum Austausch einzuberufen. Mehrfach wurde auch die Forderung laut, die sogenannte aufsuchende Sozialarbeit auszubauen. Denn die Sexarbeiterinnen kämen in diesem Gewerbe am ehesten unter die Räder.

Nicole Zeitner (GLP, Stettfurt) verlangte mehr Aufklärungsarbeit. Mit einem direkten Erstgespräch mit den Frauen, wie es etwa Basel kenne, könne man am ehesten Vertrauen aufbauen. «Damit die Sexarbeiterinnen ihre Arbeit möglichst schadlos, selbstbestimmt und in Würde ausführen können.» Das Schwedische Modell mit einer Kriminalisierung der Kunden fand im Grossen Rat keinen Support. Im Gegenteil: «Die Entkriminalisierung und Entstigmatisierung ist der beste Schutz», sagte Elina Müller (SP, Kreuzlingen).

Komposch: Es fehlt ein nationales Prostitutionsgesetz

Judith Ricklin (SVP, Kreuzlingen) findet es lobenswert, dass der Regierungsrat die Grundlagen für Polizeikontrollen im Milieu schaffen will. Corinna Pasche (Mitte, Bischofszell) warb ebenfalls dafür, die Frauen künftig zu einem Informationsgespräch einzuladen. Didi Feuerle (Grüne, Arbon) betonte: «Jedes Einzelschicksal zählt.» Er appellierte, am Thema dran zu bleiben und keine Kosten zu scheuen. Regierungsrätin Cornelia Komposch sieht vor allem den Bund in der Bringschuld: Die Schweiz habe auf Bundesebene kein Prostitutionsgesetz. «Das müsste geschaffen werden.»