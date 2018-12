Theresa May hofft am EU-Gipfel auf neue Zugeständnisse Die britische Premierministerin Theresa May kämpft nach dem überstandenen Misstrauensvotum auf dem EU-Gipfel in Brüssel um weitere Zugeständnisse für das von ihr ausgehandelte Brexit-Abkommen. Allerdings dämpfte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel solche Erwartungen am Donnerstag umgehend.

Theresa May reiste nach dem überstanden Misstrauensvotum nach Brüssel um für weitere Zugeständnisse zum Brexit zu kämpfen. (Bild: Getty Images/Dan Kitwood)

(sda/reu/dpa/afp) «Wir müssen den Vertrag über die Ziellinie bekommen», sagte May vor dem Treffen. «Ich erwarte keinen sofortigen Durchbruch», aber sie werde den anderen Staats- und Regierungschefs schildern, welche «juristischen und politischen Zusicherungen» sie benötige, um Skeptiker in ihrer Partei zu überzeugen.

Das Entgegenkommen auf Seiten der EU wird sehr begrenzt sein. Die anderen europäischen Staats- und Regierungschefs schlossen Nachverhandlungen aus, zeigten aber Bereitschaft zu einer politischen Erklärung.

May kämpft um ihr politisches Überleben. Der Austrittsvertrag ist in Grossbritannien so umstritten, dass er im Unterhaus derzeit keine Mehrheit findet. Hauptkritikpunkt ist vor allem eine Garantieerklärung für Irland. Die EU will damit verhindern, dass es zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland nach dem Brexit eine harte Grenze mit Kontrollen gibt. Mays konservative Kritiker fürchten eine Spaltung des Vereinigten Königreichs und lehnen die Regel kategorisch ab.

Eine andere Sichtweise hat der luxemburgische Ministerpräsident Xavier Bettel. «Das ganze (Brexit-) Referendum ist auf Lügen aufgebaut», sagte er. Die pauschale Aussage, wonach man Europa problemlos verlassen und der Schritt für Grossbritannien ein grosser Gewinn und für den Rest der Welt ein Verlust sei, stimme nicht. Auch das müsse man thematisieren.

Merkel gegen Änderungen

Merkel will May mit zusätzlichen Versicherungen zu dem Thema unter die Arme greifen. Man werde sich anhören, was May zu sagen habe, sagte die deutsche Kanzlerin. Die EU-27 würden dann über zusätzliche Versicherungen reden, sagte sie mit Blick auf die Irland-Frage. Man werde die Gespräche immer in dem Geist führen, dass man auch künftig sehr gute Beziehungen zu Grossbritannien wolle. «Allerdings will ich auch dazu sagen, dass ich das Austrittsabkommen für sehr gut verhandelt halte», sagte Merkel.

Auch die EU habe ihre Grundsätze und werde sehr eng zusammenstehen. «Ich sehe nicht, dass wir dieses Austrittsabkommen noch einmal verändern können», sagte Merkel. Dies erklärten auch die übrigen Staats- und Regierungschefs. Dass May das Misstrauensvotum in ihrer Fraktion überstanden habe, nannte Merkel «sehr erfreulich».

Im Entwurf der Gipfelabschlusserklärung zum Brexit heisst es, die EU stehe bereit zu prüfen, ob Grossbritannien weitere Zusicherungen gemacht werden könnten, dass der Backstop keine Dauerlösung sein solle. Damit, so die Hoffnung, sollte mehr Unterstützung für den Brexit-Vertrag im britischen Unterhaus erreicht werden.

Der Entwurf war innerhalb der EU allerdings noch nicht im Detail abgestimmt. Einige Länder, darunter Irland, hätten Änderungsbedarf angemeldet, hiess es.

May tritt nicht mehr an

Den Kampf um ihr langfristiges politisches Überleben hat May inzwischen aufgegeben: Den Kritikern in ihrer Partei musste sie zusagen, vor der Parlamentswahl 2022 abzutreten. Ihr geht es nur noch um das Überleben des Brexit-Abkommens. «Die beste Lösung für alle - für Grossbritannien und für die EU - ist es, dieses Abkommen ins Ziel zu bringen», sagt sie in Brüssel immer wieder.

Am Mittwochabend hatten nach turbulenten Stunden von den 317 Konservativen im britischen Unterhaus 200 May das Vertrauen ausgesprochen. 117 stimmten gegen sie. Um die Abstimmung zu gewinnen, hätten ihr 159 Stimmen gereicht. May rief nach der Abstimmung ihre Partei zur Geschlossenheit auf.

Die hohe Zahl von Gegenstimmen signalisiert aber, dass die Aussichten für eine Mehrheit für den Brexit-Vertrag im Januar im britischen Parlament eher gering bleiben.