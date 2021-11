Tests in Firmen Krach um Zertifikat nach Tests am Arbeitsplatz: SVP-Nationalräte kritisieren St.Galler Regierung in offenem Brief Sollen Personen, die in der Firma auf Corona getestet wurden, ein Zertifikat bekommen? Nein, sagt der Kanton St.Gallen. Das stösst Esther Friedli und Mike Egger sauer auf. Die beiden Nationalratsmitglieder fordern die Regierung auf, ihren Entscheid zu revidieren.

Bild: Peter Schneider /KEYSTONE

Das St.Galler Gewerbe ist verärgert. Vor zehn Tagen liess der Kanton die Betriebe wissen: Für Tests am Arbeitsplatz gibt es kein Zertifikat. Nun erhält das Gewerbe prominente Unterstützung: Die beiden Nationalratsmitglieder Esther Friedli und Mike Egger fordern die St.Galler Regierung auf, «umgehend» bei repetitiven Coronatests in Firmen ein Zertifikat auszustellen.

Esther Friedli, St.Galler SVP-Nationalrätin.

In ihrem offenen Brief an die Regierung halten sie fest: «Es gibt keinen objektiven Grund, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mehrmals pro Woche an den Tests mitmachen, kein Zertifikat erhalten – ausser, man will auch auf diesem Weg die Menschen zu einer Impfung zwingen.» Und:

«Das ist unlauter und widerspricht der nationalen Strategie.»

Mike Egger, St.Galler SVP-Nationalrat.

Diese setze nämlich neben dem Impfen auch auf Testen und Contact-Tracing. Friedli und Egger fordern die Regierung auf, ihren Entscheid zu revidieren.

Regierung erhielt bereits Post vom Gewerbe

Der Bund überlässt es den Kantonen, ob sie für Tests in Unternehmen ein Zertifikat ausstellen oder eben nicht. St.Gallen hat sich dagegen entschieden – und damit einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Felix Keller, Geschäftsführer des Kantonalen Gewerbeverbands, sagte vergangene Woche gegenüber dieser Zeitung:

«Wir haben sehr viele empörte Rückmeldungen erhalten.»

Das Unverständnis bei den Gewerbetreibenden sei gross. Der Verband reagierte denn auch postwendend und schrieb Gesundheitschef Bruno Damann einen Brief mit der Bitte, den Entscheid nochmals zu überdenken. Thurgau und Graubünden stellen den Getesteten respektive den Betrieben auf Wunsch ein Zertifikat aus.

Der Entscheid des Gesundheitsdepartements war nicht nur beim Gewerbe auf Kritik gestossen. Auch der St.Galler FDP-Nationalrat Marcel Dobler hatte darauf reagiert:

«Der Entscheid ist KMU-feindlich.»

Es gebe Mitarbeitende, die beispielsweise im Aussendienst arbeiten und deshalb beruflich auf das Zertifikat angewiesen seien.

Im Kanton St.Gallen können sich Firmen seit Ende September wieder für repetitive Coronatests anmelden. Die Pooltests werden von der Hirslanden-Gruppe durchgeführt, die Kosten übernimmt der Bund. Über 200 Betriebe und Institutionen haben sich bislang dafür angemeldet.