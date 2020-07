Taxifahrer geprellt und Polizisten beschimpft Er liess sich im Taxi von St.Gallen nach Bregenz chauffieren, bezahlte nicht und bedrohte dann auch noch Polizisten: Nun musste sich der junge Mann vor Gericht verantworten.

Der Beschuldigte stieg am Bahnhof St.Gallen ins Taxi ein, obwohl er zu wenig Geld dabei hatte. Ralph Ribi

In Feldkirch stand vor kurzem ein Mann wegen einer unbezahlten Taxifahrt vor Gericht. Der junge Mann ist arbeitslos, dennoch gönnt er sich hin und wieder eine Taxifahrt, um nach Hause zu kommen. Und zwar nicht nur um die Ecke, sondern von St. Gallen nach Bregenz. Dies kostete beim letzten Mal im Juni dieses Jahres 220 Euro. In St. Gallen stieg er am Bahnhof ein und erklärte, dass er nur 50 Euro bei sich habe. Zu Hause, so seine Auskunft, habe er aber Geld und werde das Taxi selbstverständlich auch bezahlen. Der Chauffeur fuhr los, lieferte den Mann in Bregenz ab und wartete. Auch nach 15 Minuten war nach Angaben des Taxifahrers vom ehemaligen Kunden jedoch keine Spur. Der Chauffeur verständigte die Polizei. Diese ging zur betreffenden Adresse. Der junge Mann beschimpfte die Beamten – einem von ihnen drohte er, ihn umzubringen.

Alkohol und Methadon – «ich war nicht ich selbst»

Der Angeklagte gab die Beschimpfungen vor Gericht zu. «Es tut mir leid, ich hatte Alkohol getrunken, dazu Methadon, ich war nicht ich selbst. Ich möchte mich für dieses Verhalten entschuldigen», sagte er. Doch die Sache mit dem Taxi bestritt er. Seine Mutter bestätigte im Zeugenstand, dass die Familie durchaus willens gewesen sei, den Fahrer zu bezahlen. Die Mutter sei sofort hinuntergegangen, um die 220 Euro zu bezahlen, habe aber kein Taxi gesehen. Sie habe dann ihren zweiten Sohn geschickt. Der Fahrer habe gesagt, dass er nicht an der ursprünglichen Stelle habe stehen bleiben können. Der Staatsanwalt bezweifelte dies: Der Chauffeur fahre doch nicht weg, wenn er noch auf 220 Euro warte. Der Richter zeigte sich bereit, die Angelegenheit mit einer sogenannten Diversion aus der Welt zu schaffen: 320 Euro Busse – dafür wird auf ein förmliches Strafverfahren verzichtet und der Mann erhält keine Vorstrafe. Mutter und Sohn waren damit einverstanden.