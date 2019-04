Die beiden St.Galler Gleichstellungsbeauftragten über Alter, Vorbilder und KV-Lehren

Brigitte Meyer, 64, ist in Basel aufgewachsen. Sie hat Deutsch und Geschichte studiert, als Lehrerin und in der Erwachsenenbildung gearbeitet. Nach elf Jahren als Gleichstellungsbeauftragte des Kantons St.Gallen geht sie in Pension. Meyer lebt in der Stadt St.Gallen in einer eingetragenen Partnerschaft. Ihre Nachfolgerin fängt im Herbst an.

Rahel Fenini, 28, lebt in Zürich, wo sie aufgewachsen ist und Englische Literatur, Publizistik und Gender Studies studiert hat. Fenini ist seit anderthalb Jahren Gleichstellungsbeauftragte des Kantons St.Gallen.