In jeder Firma passiert es, keiner gibt es zu: Tatort Spesenformular

Schnell ist’s passiert: Mitarbeiter, welche die Erstattung fiktiver Ausgaben beantragen oder die tatsächlichen Betriebsausgaben in die Höhe treiben, gibt es viele. Reisekosten- und Spesenmissbrauch ist auch das Schwerpunktthema des «Fraud Newsletter» der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) vom Juni 2018. Unter diese Betrugsform fallen:

1. Reisen in einer höheren Klasse (Business oder 1. Klasse) oder mit einer Limousine/Taxi, wenn öffentliche Verkehrsmittel ausreichen würden.

2. Hinzufügen von Trinkgeld zu Rechnungen, obwohl es bereits enthalten war. Oder Aufstocken der tatsächlich bezahlten Trinkgeldhöhe.

3. Besuch eines gehobenen Restaurants, wenn ein einfacheres zur Verfügung gestanden hätte.

Einige Beispiele für fiktive Ausgaben:

1. Gegenstände, die ausschliesslich für persönliche Zwecke genutzt werden (Lebensmittel, Benzin, Urlaubsreisen).

2. Kosten für Reisen, die nicht stattfanden (Geschäftsreise wurde storniert und Tickets wurden zurückerstattet).

3. Fälschen oder Manipulieren von Belegen (Ändern von Beträgen, Erstellen gefälschter Rechnungen, Ändern von Stammdaten).

Die Experten von Ernst & Young raten Unternehmen – wohl nicht ganz uneigennützig – zu besseren Kontrollmechanismen. Dazu zählen sie das Erstellen einer Reisekosten- und Spesenrichtlinie, die «Einzelheiten zu verbotenen Aktivitäten und Ausgaben enthält».

Ebenfalls werden «sinnvolle Genehmigungsverfahren» empfohlen. Und nicht zuletzt ermahnen sie das Management zur Wahrnehmung seiner Vorbildfunktion. Alles andere pulverisiere die Glaubwürdigkeit jeglicher Massnahmen.

Alexander Schuchter, Experte für Wirtschaftskriminalität, Autor des Buches «Wirtschaftskriminalität und Prävention» und Inhaber einer Beratungsfirma mit Sitz in St. Gallen, sagt, der Reputationsverlust durch bekannt gewordene betriebsinterne Finanzdelikte könne für Unternehmen zu Schwierigkeiten mit Behörden und Lieferanten, einer schlechteren Mitarbeitermoral, aber auch zu Rekrutierungsproblemen führen. «Fähige Fachkräfte lassen sich ungern von Firmen engagieren, die wegen Finanzdelikten im Gerede sind», so der Experte.

Das Zusammenspiel dieser Faktoren schliesslich könne – nebst dem verlorenen Geld – zu geringeren Umsätzen und weniger Innovation führen. Schuchter betont, Fehlverhalten von Mitarbeitenden könne alle Unternehmen und Organisationen treffen. «Unternehmen, wo das nicht passiert, sind die Ausnahme, nicht die Regel.»

Die Dunkelziffer an Fällen – auch grösseren Ausmasses –, die nie an die Öffentlichkeit kommen, dürfte gigantisch sein. Betrugsfälle wie bei Postauto AG, Fifa oder Raiffeisen bilden demzufolge nur die Spitze des Eisbergs.

Was der Experte bedauert: Die Prävention von Veruntreuung – von Spesenmissbrauch bis schwerer Bilanzfälschung – stecke in der Betriebswirtschaftslehre und den Unternehmen noch in den Kinderschuhen. Die meisten In­stitutionen würden sich frühestens Gedanken um die Vorbeugung machen, wenn es schon zu Fehlverhalten gekommen ist. Und man streng genommen nicht von Prävention sprechen könne, sondern von Schadensbegrenzung.

«Das ist viel zu spät», sagt Schuchter. Er plädiert deshalb nicht primär für mehr Kontrolle und striktere Vorgaben, sondern für einen Bewusstseinswandel in den Unternehmen, aber auch in der Öffentlichkeit. Oft würde es schon helfen, innerhalb des Unternehmens mehr Transparenz zu schaffen und die Mitarbeiter gezielt für diese Themen zu sensibilisieren.

Als weitere Punkte nennt er die Schulung interner Revisionsexperten, die Investition in kompetentes Personal mit echter Expertise und die Schaffung von Ombudsstellen.

Dass im deutschsprachigen Raum in den Wirtschaftswissenschaften kaum zu Wirtschaftskriminalität geforscht wird, sieht der Lehrbeauftragte der Universität Zürich und der Universität St. Gallen als weiteren Mangel.

«Im Unterschied zum angelsächsischen Raum, wo die ­Eliteuniversitäten zum Thema Wirtschaftsdelikte aktiv und erfolgreich forschen, gibt es bei uns nur sehr wenig Forschung auf diesem Gebiet. Weshalb ich recht wenige Kollegen habe», sagt Schuchter

Das Feld der Wirtschaftskriminalität wird weitgehend den Juristen überlassen. Obwohl auch diese meist erst nach dem Delikt ins Spiel kommen.

«Dabei wäre es wichtig, dem Thema auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht schon viel früher mehr Aufmerksamkeit zu schenken – auch in der Ausbildung», sagt Schuchter.

In der Schweiz verfügt die Fachhochschule Luzern als einzige Bildungsstätte über einen interdisziplinären Studienbereich Wirtschaftskriminalistik. An der Wirtschaftseliteuniversität St. Gallen wie auch an den anderen Schweizer Universitäten sucht man vergeblich nach einem entsprechenden Lehrstuhl. Und so bleibt die wissenschaftliche Analyse der gigantischen Anzahl an Wirtschaftsdelikten mehrheitlich unerledigt. (oh)